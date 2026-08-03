Silvia Buarque dá detalhes de tratamento contra novo câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de enfrentar um segundo câncer de mama e passar por seis cirurgias ao longo de três anos e meio, Silvia Buarque, de 57 anos, decidiu falar publicamente sobre a doença pela primeira vez. A atriz revelou que optou por uma mastectomia dupla seguida de reconstrução mamária após descobrir novas lesões durante um exame de rotina e afirmou que sua experiência pode servir de apoio para outras mulheres.

"Eu sou várias coisas: mulher, mãe, atriz, brasileira, fluminense, ariana, Portela e sou mastectomizada. Entendi que isso vai me acompanhar para sempre", disse em entrevista ao Convera Vai, Convera Vem, de O Globo.

No bate-papo, a atriz contou que já havia enfrentado um câncer de mama em 2014, quando retirou um tumor no seio direito e fez radioterapia. O novo diagnóstico, oito anos depois, foi mais delicado. "O pior é isso: o não diagnóstico, a espera, a expectativa, o medo", afirmou. Inicialmente, os médicos acreditavam que as microcalcificações encontradas na mamografia poderiam ser benignas, mas a biópsia confirmou que eram malignas.

Silvia contou que a decisão de tornar pública a história surgiu devido à atriz Marina Vianna, amiga que atualmente enfrenta o mesmo diagnóstico. Segundo ela, ver o impacto que sua recuperação teve sobre outra paciente a fez entender a importância de compartilhar o processo. "Ela me disse que a ajudei muito. Me deu a dimensão de como eu podia ser um farol para alguém. Quando fui fazer a mastectomia dupla, eu não tinha ninguém para conversar."

Durante o tratamento, a atriz precisou interromper trabalhos para realizar sucessivas cirurgias, mas não deixou de atuar. Nesse período, gravou as séries "Impuros" e "Betinho - No Fio da Navalha", participou dos filmes "Entre os Dias" e "O que Resta de Nós" e esteve em cartaz com a peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe", espetáculo que, segundo ela, salvou sua vida. "Não teria produzido essa peça se não estivesse vivendo tudo isso. A vida me devolveu", afirmou.

Silvia também falou sobre o impacto da mastectomia na autoestima. Ela revelou que buscava referências na internet para enfrentar o medo de perder as mamas e encontrou inspiração na atriz Angelina Jolie, que passou por uma mastectomia preventiva em 2013.

"Ela virou minha musa. O fato de uma das mulheres mais bonitas do mundo ser mastectomizada dava um certo alento", disse. A atriz contou ainda que sofreu complicações na reconstrução devido à radioterapia realizada anos antes, o que tornou o processo ainda mais longo.

Outro tema abordado na entrevista foi a retomada da vida afetiva. Separada desde 2021, Silvia disse que conheceu um novo companheiro durante o período de recuperação e falou com naturalidade sobre o impacto da cirurgia na intimidade.

Apesar da gravidade do tratamento, Silvia afirma que nunca acreditou que morreria da doença porque recebeu esse prognóstico desde o início da equipe médica. Segundo ela, isso foi determinante para atravessar o período mais difícil.

Ao encerrar a entrevista, a atriz deixou um recado para mulheres que enfrentam o câncer de mama. "Passa. Não é um bicho de sete cabeças. O câncer de mama é um dos mais tratáveis e curáveis. Tem vida durante e depois. Não deixem de pedir ajuda", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



