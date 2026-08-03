Podcast Divirta-se: Suzana Alves conta como foi abandonar a Tiazinha

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

Suzana Alves, conhecida pelo seu papel de Tiazinha, sentia que não tinha controle sobre a personagem que criou para um programa de TV nos anos 1990 e que fez da atriz símbolo sexual de uma geração de telespectadores.

Em entrevista ao podcast Divirta-se, do jornal Estado de Minas, Suzana relembrou os testes iniciais para o programa apresentado por Luciano Huck na Band, falou sobre a construção da personagem e detalhou as dificuldades que enfrentou ao deixar Tiazinha para trás.

Atualmente, Suzana Alves está rodando o país para lançar o livro “Por trás da máscara”, com palestras em todo o Brasil. Segundo a atriz, há conversas avançadas também sobre a produção de um filme, que deve transitar entre documentário e cenas com atores reconstituindo momentos de sua vida.





O começo da Tiazinha

Suzana Alves conta como foi deixar a personagem Tiazinha para trás no Podcast Divirta-se. A atriz falou sobre como a personagem foi construída e de todas as dificuldades que passou para deixar a Tiazinha e seguir a vida.

Suzana não aceitou de primeira aparecer de lingerie no horário nobre da televisão para o Brasil inteiro. Segundo ela, a produção do programa teve de insistir algumas vezes e ela acabou aceitando porque precisava pagar as dívidas da faculdade.

O programa começou a fazer sucesso quando ela entrou. O quadro era um quiz de perguntas e respostas. Quando o convidado errava, era depilado pela Tiazinha, que, além da lingerie, usava máscara e um chicote. A máscara foi uma sugestão da própria Suzana para tentar diminuir um pouco a sua exposição.

“O sexo é uma energia que move o mundo”

Depois, ao se habituar mais com a personagem, a máscara diminuiu, assim como a roupa, deixando a personagem mais sensualizada, um processo que Suzana nunca aceitou com naturalidade.







Suzana Alves, a Tiazinha, foi entrevistada no Podcast Divirta-se pelos repórteres Alessandra Mello e Otávio Rangel Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press





“Outras mulheres que foram colocadas nesse lugar de símbolo sexual no Brasil desde a pornochanchada, ou até antes, muitas não sustentaram isso. O sexo é uma energia que move o mundo, é uma energia tão forte que pode te levar ou até te matar.”

O adeus à Tiazinha

O processo de mudança para largar a personagem veio com o tempo. Suzana sentia que precisava continuar a vida e foi estudar teatro, mas as pessoas insistiam em convidá-la para voltar a fazer a personagem. Ela precisou se reconstruir, inclusive financeiramente, já que os cachês para a Tiazinha eram um e para Suzana bem mais baixos.

Além disso, havia as críticas do público e da mídia por abandonar a personagem. “É como se eu tivesse tirando algo deles, que eles amavam muito.” Quando declarou que era o fim da Tiazinha, Suzana recebeu ligações de pessoas como Gugu Liberato e Marlene Mattos tentando convencê-la de não abandonar a personagem. Ela pensou em mudar para o Japão, mas a comunidade brasileira no país lotou um show dela lá.





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A conversa completa com Suzana Alves no Podcast Divirta-se você vê abaixo, no Spotify e no canal do Portal Uai no YouTube: https://youtube.com/live/ZpRRFt8--BI