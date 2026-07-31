Peça de Bertolt Brecht em cartaz no Podcast Divirta-se

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

“É possível ser bom em um mundo corrompido?” Essa é a pergunta que Vanessa Gabriel faz já de começo sobre a peça ‘A alma boa de Setsuan. Segundo a atriz, o texto da peça deixa mais perguntas do que respostas, “essa é uma característica forte nos textos de Brecht, deixar a reflexão”.



O podcast Divirta-se desta semana recebe as atrizes Vanessa Gabriel e Camila Félix da peça ‘A alma boa de Setsuan’, texto de Bertolt Brecht, com direção de Leonardo Fernandes que estreia nesta sexta (31/07) no CCBB em Belo Horizonte.

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A história retrata três deuses que desceram dos céus para a cidade fictícia de Setsuan, na intenção de colocar à prova a bondade humana. Segundo Vanessa, “Eles procuram um abrigo para passar a noite e a única pessoa disposta a ajudar é uma prostituta”.



Camila Félix destaca o desafio que é fazer tantas personagens em uma peça, “São duas peças, a que acontece para o público, e a que acontece atrás do palco. Tudo cronometrado, os figurinos de cada um são organizados de uma forma muito planejada, para que em 30 segundos um ator saia de uma personagem e entre outro. Estamos interpretando toda uma cidade ali”, são 12 pessoas em cena.



A trilha sonora é executada ao vivo por músicos que tocam saxofone, piano e um violoncelo no palco.



O diretor Leonardo Fernandes vai conciliar pela primeira vez o ofício de ator com o de diretor. Ele tem uma trajetória importante no teatro e realizou peças como “Cachorro Enterrado Vivo” (2016, reapresentado em maio de 2026), “Enquanto Estamos Aqui” (2022), “O Sonho das Pérolas” (2023), “Os Que Vêm Com a Maré”, “Frankenstein” (2024) e “A Grande Onda de Kanagawa" (2024).



A peça fica em cartaz de sexta à segunda, no CCBB, entre 31/07 e 17 de agosto. Ingressos no site do CCBB ou presencialmente.



