Quem é Lilibeth Monteiro, namorada de Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Roberto de Carvalho assumiu recentemente o namoro com a empresária Lilibeth Monteiro, 68, durante a comemoração dos 90 anos de Lucinha Araújo. "Hoje, saímos oficialmente do armário", brincou o músico sobre o namoro.





Os dois chegaram juntos à festa, que reuniu artistas e amigos da família da mãe de Cazuza. A declaração do viúvo de Rita Lee foi interpretada como a confirmação pública do romance, segundo informações da "Veja Rio".

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Com a oficialização, o termo "Lilibeth Monteiro de Carvalho" registrou um aumento de 700% nas buscas no Google Brasil, de acordo com o Google Trends.

Quem é Lilibeth Monteiro de Carvalho

Lilibeth Monteiro é vice-presidente e integra o conselho de administração do Grupo Monteiro Aranha, uma holding com participações em empresas como Klabin e Ultrapar. Em 2022, a Forbes avaliou a fortuna da família em R$ 5,5 bilhões.

Seu primeiro casamento foi com o ex-presidente Fernando Collor, entre 1975 e 1981, com quem teve os filhos Arnon Affonso e Joaquim Pedro. Após o divórcio, casou-se com o ex-banqueiro Aldo Floris, com o escritor Euclydes Marinho e com o ex-modelo Walter Rosa. Ela também foi noiva do executivo Vincent Kieffer.

Em 2025, a família controladora da Monteiro Aranha anunciou a intenção de retirar a holding da bolsa de valores. A oferta de recompra previa a aquisição de até 1,8 milhão de ações por R$ 75 cada, totalizando cerca de R$ 135 milhões.

Amor nas redes

Em seu perfil no Instagram, Roberto compartilhou duas fotos ao lado de Lilibeth. A publicação recebeu comentários de familiares e amigos, como Beto Lee, filho do músico, que publicou emojis de coração e mãos para o alto. A atriz Maria Ribeiro escreveu: "Apenas o casal do ano".

Flora Gil comentou "Felizes", enquanto Mônica Martelli, Cissa Guimarães, Marisa Monte e Marcelo Rubens Paiva demonstraram apoio com emojis de coração. Astrid Fontenelle também reagiu: "O amor cura! Bom te ver feliz!".

Este é o primeiro relacionamento assumido por Roberto desde a morte de Rita Lee (1947-2023). O músico viveu 47 anos com a cantora, com quem teve os filhos Beto, João e Antônio. Ele mantinha a vida afetiva longe dos holofotes desde a perda da artista, vítima de um câncer de pulmão.

Roberto e Lilibeth já haviam namorado na juventude. No início de julho, ele publicou a primeira foto com a empresária em um jantar em Paris. Nas redes sociais, ela comentou a postagem com emojis de coração e o chamou de "muito gato" em outra imagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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