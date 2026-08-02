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Viúvo de Rita Lee volta a aparecer com ex de Fernando Collor

Post de Roberto de Carvalho ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho recebeu comentários de famosos e muitos corações

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Repórter
02/08/2026 14:43 - atualizado em 02/08/2026 15:57

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Imagens de Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho reacenderam especulações sobre um romance entre os dois
Imagens de Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho reacenderam especulações sobre um romance entre os dois crédito: Instagram/Reprodução

A julgar pelos emojis de coraçãozinho postados por amigos nas comentários do Instagram, Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro de Carvalho estão, sim, namorando. O viúvo de Rita Lee voltou a compartilhar uma foto ao lado da ex-esposa de Fernando Collor nas redes, e a reação dos seguidores beirou a euforia.

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A imagem dos dois – ela de roupa de oncinha com uma taça de champanhe na mão – foi postada por Roberto na madrugada deste domingo (2/8), pouco menos de um mês depois do primeiro retrato juntos vir a público. "Curta, Roberto!!!!", animou-se a cantora Marina Lima. Um coração flechado e beijinho acompanham a mensagem.

Astrid Fontenelle, Andreia Sadi, Emanuelle Araujo e Fafá de Belém comentaram somente com corações, variando a quantidade. Uma outra foto, com Roberto de perfil e Lilibeth sorrindo e olhando nos seus olhos também foi publicada. Juntas, as duas imagens receberam mais de 16 mil curtidas.

No início de julho, o músico publicou a primeira foto juntos, na qual apareciam num jantar com amigos em Paris. Lilibeth fez comentários nas publicações de Roberto usando emojis românticos. Ela ainda chegou a comentar que o músico está "muito gato" em uma foto dele em frente ao Arco do Triunfo.

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Lilibeth é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, foi casada com Fernando Collor entre 1975 e 1981 e teve dois filhos com o ex-presidente, Arnon Affonso e Joaquim Pedro. Após o divórcio, ela se casou outras três vezes e teve mais três filhos.

Roberto foi casado com Rita Lee por 47 anos, protagonizando um dos casamentos mais duradouros da música brasileira. O casal teve três filhos: Beto, João e Antônio.

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