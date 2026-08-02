Viúvo de Rita Lee volta a aparecer com ex de Fernando Collor

A julgar pelos emojis de coraçãozinho postados por amigos nas comentários do Instagram, Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro de Carvalho estão, sim, namorando. O viúvo de Rita Lee voltou a compartilhar uma foto ao lado da ex-esposa de Fernando Collor nas redes, e a reação dos seguidores beirou a euforia.

A imagem dos dois – ela de roupa de oncinha com uma taça de champanhe na mão – foi postada por Roberto na madrugada deste domingo (2/8), pouco menos de um mês depois do primeiro retrato juntos vir a público. "Curta, Roberto!!!!", animou-se a cantora Marina Lima. Um coração flechado e beijinho acompanham a mensagem.

Astrid Fontenelle, Andreia Sadi, Emanuelle Araujo e Fafá de Belém comentaram somente com corações, variando a quantidade. Uma outra foto, com Roberto de perfil e Lilibeth sorrindo e olhando nos seus olhos também foi publicada. Juntas, as duas imagens receberam mais de 16 mil curtidas.

No início de julho, o músico publicou a primeira foto juntos, na qual apareciam num jantar com amigos em Paris. Lilibeth fez comentários nas publicações de Roberto usando emojis românticos. Ela ainda chegou a comentar que o músico está "muito gato" em uma foto dele em frente ao Arco do Triunfo.

Lilibeth é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, foi casada com Fernando Collor entre 1975 e 1981 e teve dois filhos com o ex-presidente, Arnon Affonso e Joaquim Pedro. Após o divórcio, ela se casou outras três vezes e teve mais três filhos.

Roberto foi casado com Rita Lee por 47 anos, protagonizando um dos casamentos mais duradouros da música brasileira. O casal teve três filhos: Beto, João e Antônio.

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