POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS

Astrid Fontenelle sobre Penélope Nova: ‘Não envelheceu bem’

Apresentadora do ‘Chegadas e partidas’ criticou fala da ex-colega da MTV sobre liberdade de expressão

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/10/2025 10:59

Astrid Fontenelle e Penélope Nova foram VJs da MTV
Astrid Fontenelle e Penélope Nova foram VJs da MTV crédito: GNT / Divulgação / Instagram

A apresentadora Astrid Fontenelle criticou a ex-colega de MTV Penélope Nova. O comentário foi feito nas redes sociais após a sexóloga, que comandava o “Ponto Pê” no início dos anos 2000, dizer que não tem liberdade de expressão no Brasil.

“A gente que nunca teve, de fato, a garantia de ter liberdade de expressão absoluta aqui no Brasil, a gente está muito perto de... na verdade, a gente já não tem mesmo liberdade de expressão. Porque é isso, né? Você só é a favor da liberdade de expressão se você detestar o que está sendo dito e, ainda assim, for a favor do direito daquilo ser dito. Nesse momento, eu sei o quanto tudo isso está em risco. Estar em risco nos Estados Unidos é ainda mais assustador”, disse Penélope em depoimento durante pré-estreia de um filme da Brasil Paralelo na semana passada. 

A fala da filha do músico Marcelo Nova não agradou Astrid. “Uma das garotas mais livres da MTV. Tanto q ganhou um programa e falava livremente sobre sexo… não envelheceu bem. Cuidou do corpo e não cuidou do saber”, comentou em uma postagem no Instagram. 

Além de Fontenelle, diversos perfis nas redes sociais criticaram a ex-VJ. “Por que vocês não falam que liberdade de expressão é essa que vocês tanto querem? Fala aí”,  escreveu um usuário no X. “A mulher fazia o programa mais libertino da TV aberta na década de 2000”, observou outro.

O cancelamento fez com que Penélope  fizesse um vídeo debochando dos críticos. “Ai que delícia, chegou a minha vez, a minha hora. Depois dos 50 anos, uma nova primeira vez. Deixa eu me recompor, é para ser sério. Estou sendo cancelada", disse em um post no Instagram.

Em tom de crítica, ela falou que a liberdade no Brasil é um tabu. "Vocês nem imaginam... estou com tanta vergonha de mim, desse crime que fui cometer. Eu ousei publicamente a liberdade de expressão defender. Quem podia imaginar? Logo aqui, no Brasil, um tabu ainda maior que o sexo surgiu. Liberdade é o novo tabu", ironizou.

"Quanto mais falavam, mais provavam meu ponto, sem perceber. Independente disso, o mundo ruiu, não foi o meu, foi o deles. Aqui está tudo igual, desculpa decepcionar. Não nasci para agradar ninguém. Se teve ego ferido, foi desse povo”, finalizou.

