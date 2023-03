Novas apresentadoras chegam ao 'Saia justa' neste Dia da Mulher

Gabriela Prioli, Larissa Luz, Astrid Fontenelle e Bela Gil: o novo time do 'Saia justa' (foto: Pio Figueiroa/Produtora Piloto)

Nesta quarta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, estreia a nova temporada do “Saia justa”, às 21h30, no GNT. A advogada Gabriela Prioli e a chef de cozinha Bela Gil são as novas integrantes do programa, ao lado de Astrid Fontenelle e Larissa Luz. Xuxa será a convidada especial desta noite.



Nesta quarta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, estreia a nova temporada do “Saia justa”, às 21h30, no GNT. A advogada Gabriela Prioli e a chef de cozinha Bela Gil são as novas integrantes do programa, ao lado de Astrid Fontenelle e Larissa Luz. Xuxa será a convidada especial desta noite.

Bela Gil está animada em voltar ao GNT depois de comandar os programas “Bela na cozinha”, “Vida mais Bela” e “Refazenda”. “Estou muito feliz por agora estar no 'Saia justa' com esse trio maravilhoso. As pessoas me conhecem muito por conta da comida e por ser ativista da alimentação saudável. Agora vou ter a oportunidade de expor minha opinião sobre outros assuntos, o que até já faço, mas acho que as pessoas podem se surpreender”, diz a chef, filha de Gilberto Gil.