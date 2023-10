677

Ex-apresentadora do MTV agora é diretora da minissérie 'João sem Deus - a queda de abadiânia' Reprodução/Instagram

Os adolescentes dos anos 1990 e 2000 cresceram vendo a seleção de clipes musicais na MTV Brasil e, com certeza, lembram de Marina Person. Ela ficou de 1995 a 2010 na emissora jovem. Mas, o que talvez nem todo mundo saiba, é que ela deixou de lado a profissão apresentadora e decidiu ficar atrás das câmeras. A ex-VJ é diretora da minissérie ‘João sem Deus - a queda de abadiânia’, que retrata o sofrimento das vítimas do médium João de Deus.

Ser diretora de cinema era o plano inicial de Marina, que é formada em Cinema. Porém, as dificuldades financeiras fizeram com que ela pedisse um emprego para uma amiga, que acabou a indicando para uma vaga na MTV. “Eu fui para a televisão achando que eu ia ficar durante 1 ou 2 anos até o cinema reerguer. Só que a vida lá era muito boa, eu fui fazendo coisas que eu amava – sempre fui fanática por música também, além de cinema. Nesse meio tempo, eu consegui fazer um curta-metragem de ficção e um documentário sobre meu pai e comecei a escrever o roteiro do ‘Califórnia’. Mas a dedicação que você tem que ter para fazer um longa-metragem no Brasil, sobretudo sendo mulher, é inegável”, aponta. Foi então que ela decidiu deixar de vez a parte da frente das câmeras.





‘João sem Deus’

Protagonizada por Bianca Comparato e Karine Teles e com Marco Nanini como João de Deus, a série ‘João sem Deus - a queda de abadiânia’ foca na história de duas irmãs que são vítimas de abuso sexual do médium . Ao se reconhecerem vítimas da violência, elas passam pelo processo de denunciar o agressor e até mesmo questionar a própria fé.

Marco Nanini interpreta João de Deus, mas são as irmãs Cecília (Karine Teles) e Carmem (Bianca Comparato) e a adolescente Ariane (Maria Clara Strambi) as verdadeiras protagonistas Mariana Caldas/Divulgação





Para a construção dos episódios, Marina utilizou imagens reais de cultos e cirurgias feitas pelo médium. O recurso surgiu como uma alternativa para entraves práticos na montagem da série. “A gente não tinha condições de filmar em Abadiânia, por várias razões, incluindo uma questão de orçamento. Segundo porque Abadiânia está muito diferente do que era em 2018: a cidade virou uma terra arrasada, a maior parte das pousadas e restaurantes fechou. A própria casa de oração está aberta, mas recebe muito menos gente”, aponta.





Surgiu, então, a dificuldade de mostrar para o público a realidade de quem frequentava o lugar. Foi daí que surgiram as imagens documentais, que funcionam como um recurso que deixa as cenas mais dinâmicas, já que os episódios misturam imagens ficcionais com arquivos reais. Mas tinha um porém. “A gente teve que trabalhar para proteger a identidade das pessoas, usando truques para apagar os rostos, porque são pessoas que foram lá numa época em que nada disso tinha acontecido então. Por essa questão do respeito com as pessoas, a gente buscou muito isso”, declara.