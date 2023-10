677

Nelson foi o primeiro cineasta brasileiro a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras Reprodução



Cinema falando de cinema. A metalinguagem ajuda a descrever o documentário "Nelson Pereira dos Santos – vida de cinema". O filme explora a obra e o legado de um dos maiores cineastas do Brasil, dirigindo clássicos como ‘Rio 40 graus’, ‘Vidas secas’ e ‘Memórias do cárcere’. O longa, que foi destaque na mostra Cannes Classic do Festival de Cannes, teve sua sessão inaugural nessa terça (10/10), no Festival do Rio.





A história de Nelson Pereira dos Santos é contada pelas diretoras Aída Marques e Ivelise Ferreira, viúva do cineasta. “A gente trabalhou neste filme na época da pandemia, e, nos oito meses de isolamento, a única pessoa que me fez companhia foi o Nelson, de dentro da tela do meu computador. Muitas vezes parecia que ele tava ali comigo e a gente conversando como sempre era. A gente foi muito amigo, além de casados”, relembra Ferreira. Considerado pai do Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos faleceu em 2018.

Apesar da história ser de Nelson e contada por ele, por meio de imagens de arquivo, Ivelise conta que o filme também tem muito dela “A gente fazia tudo junto; Então, fazer esse filme também é um pouco de mim, porque eu conhecia muito a história dos filmes dele, mesmo os filmes que eu não trabalhei com ele, que eu não conhecia ou nem era nascida. É uma proximidade muito grande com Nelson”, define.





“Descobrimos verdadeiras preciosidades, como as imagens inéditas do início dos anos 60, quando Nelson era jovem, além do making of de ‘Juventude’, o primeiro filme que Nelson fez”, aponta Ivelise.

Quem foi Nelson Pereira dos Santos

Nelson foi o primeiro cineasta brasileiro a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a sétima cadeira da ABL entre 2006 e 2018. Sua história se confunde com a do cinema nacional e, até hoje, segue influenciando novos talentos.





Presente na premiére do filme, o diretor Walter Salles lembrou o trabalho do amigo. “Nelson é um mestre maior do cinema e não só do cinema brasileiro. Eu acho que ele deu régua e compasso pro Cinema Novo, junto com Glauber Rocha e com todos os outros craques que vieram atrás deles. Nelson foi também um farol para minha geração e para mim em particular. Eu tive um privilégio de estar perto dele em alguns projetos, que foram inesquecíveis”, resume.





Já emocionado antes mesmo de o filme começar a ser exibido, Salles conta que o documentário é uma forma de manter Nelson mais próximo. “Eu vim aqui matar um pouquinho da saudades dele e saber que, a cada filme brasileiro que nasce, tem um pouco de Nelson Pereira dos Santos em algum momento, de alguma forma. É um ecoar incessante na obra dele, que continua até hoje muito fortemente. E era uma pessoa adorável. Então eu era apaixonado por ele”, define.