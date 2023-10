677

Apresentação de Jorge Helder no Clube de Jazz do Café com Letras tem ingressos de R$ 20 a R$ 40 Nelson Faria/divulgação

O baixista Jorge Helder fará o lançamento de “Caroá” (Biscoito Fino), seu novo álbum autoral e instrumental, nesta quinta (12/10), a partir das 20h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi). Músico requisitado por grandes nomes da MPB, é parceiro de Chico Buarque desde 1993 e costuma ser apresentado ao público por Maria Bethânia como "o baixo mais disputado do Brasil". O baixista Jorge Helder fará o lançamento de “Caroá” (Biscoito Fino), seu novo álbum autoral e instrumental, nesta quinta (12/10), a partir das 20h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi). Músico requisitado por grandes nomes da MPB, é parceiro de Chico Buarque desde 1993 e costuma ser apresentado ao público por Maria Bethânia como "o baixo mais disputado do Brasil".

"Caroá", segundo disco do compositor, chegou às plataformas em 2022. No show de amanhã, Jorge Helder será acompanhado por Felipe Vilas Boas (guitarra), Deangelo (piano) e Felipe Continentino (bateria). Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa) pelo https://clubedejazzdocafe.com/, onde constam todas as informações sobre a apresentação. A casa abre às 19h.

• FESTEJA DE VOLTA À CAPITAL

O Festeja BH está de volta ao Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001 – Pampulha) e será realizado em 28 de outubro, a partir das 12h. O festival terá apresentações de Filipe Ret, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto, Zé Felipe e Luisa Sonza. Serão quatro setores disponíveis, no lote 1: VIP (R$ 110, meia solidária), front stage open bar (R$ 210, mais R$ 25,20 de taxa), camarote gold (R$ 290, mais R$ 34,80 de taxa) e camarote black (R$ 400, mais R$ 48 de taxa). Os ingressos podem ser adquiridos pelo www.nenety.com.br.

• ESTREIA NO SBT/ALTEROSA

“Topa um acordo Pague Menos”, com Celso Portiolli, Juliana Oliveira, Gabriel Cartolano e o personagem Cilada, estreia nesta quarta-feira (11/10), às 22h30, no SBT/Alterosa. O projeto foi concebido com o objetivo de proporcionar entretenimento e momentos de felicidade para o público, enquanto enfatiza a importância de cuidar da saúde e do bem-estar. O programa será exibido durante dois meses e não se limitará apenas à TV. A iniciativa incorpora as redes sociais, com transmissões ao vivo no YouTube, e a participação de influenciadores digitais.

• ANITTA EM “ELITE”

A cantora Anitta, de 30 anos, vai interpretar uma professora de defesa pessoal na sétima temporada da série "Elite", com estreia programada para o próximo dia 20, na Netflix. A brasileira contracena com a personagem Sara (Carmen Arrufat), que vivia relacionamento abusivo com o namorado Raúl (Álex Pastrana). É para ela que Anitta ensina golpes, socos e chutes. A cantora já havia falado sobre sua vontade de seguir a carreira como atriz. A confirmação de que participaria de "Elite" veio em março.

• ALCIONE: 50 ANOS DE CARREIRA

Alcione, que completa 50 anos de carreira e 76 anos de vida em novembro, terá o “Som Brasil” desta quarta (11/10) dedicado a ela. O programa, gravado na quadra e no galpão da Mangueira, vai ao ar às 23h40, após “Todas as flores”. Na entrevista conduzida por Pedro Bial, Marrom fala de detalhes da sua trajetória, comentando encontros com grandes artistas, seus amores e revelando histórias de alguns de seus sucessos. A artista também se apresenta no show criado para a atração, com participações especiais de Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho.