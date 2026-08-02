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Paulo Miklos é internado e cancela apresentação no Sul de Minas Gerais

Artista recebeu diagnóstico de pneumonia, tem boa evolução clínica e deve retomar a agenda em até 72 horas

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Repórter
02/08/2026 13:55 - atualizado em 02/08/2026 14:35

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O cantor e compositor Paulo Miklos está internado desde o dia 11 de dezembro
Paulo Miklos foi internado com pneumonia e cancelou o show que faria em Extrema, no Sul de Minas Gerais crédito: Bruno Trindade/divulgacao

O cantor Paulo Miklos, de 67 anos, está internado para tratar de um quadro de pneumonia, o que o levou a cancelar um show que faria no sábado (1/8), em um evento para motociclistas na cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais. O anúncio foi feito por sua equipe nas redes sociais no mesmo dia.

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"Lamentamos informar que o show de Paulo Miklos previsto para hoje (sábado) no 14º Extrema Motofest, em Extrema, Minas Gerais, precisou ser cancelado. O artista foi internado ontem à noite com diagnóstico de pneumonia", disse o comunicado.

De acordo com a nota, ele apresenta excelente evolução clínica, já foi transferido para um quarto e não precisou de cuidados intensivos. A previsão é de que retome as atividades em até 72 horas, conforme orientação médica.

"Sabemos o quanto os fãs, os motociclistas e a organização esperavam por essa noite, e compartilhamos a frustração por não podermos estar juntos. Agradecemos profundamente pelo respeito e pelas boas energias para a total recuperação do Paulo."

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O cantor, que em maio lançou novo álbum, "Coisas da vida", gravou um vídeo no hospital. "Meus amigos de Extrema, quero mandar um beijo grande, não vou poder estar presente hoje, mas vou estar presente no ano que vem. Desejo para vocês um grande encontro, beijos para todos. Rock and roll", disse, em publicação nos stories do Instagram.

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