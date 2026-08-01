Assine
overlay
Início Cultura
BEBÊ ARCO-ÍRIS

Tati Machado revela que espera um menino e anuncia nome do bebê

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
01/08/2026 08:48

compartilhe

SIGA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após anunciar uma nova gravidez no início de junho, Tati Machado, 34, revelou nessa sexta-feira (31/7) que espera um menino. A apresentadora contou que o bebê se chamará Rafael e compartilhou a novidade ao lado do marido, o diretor de fotografia Bruno Monteiro, em uma publicação nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover




Na legenda, ela celebrou o momento com uma mensagem ao filho: "Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael".


Tati contou que o casal descobriu o sexo do bebê ainda no início da gravidez, mas preferiu adiar o anúncio para família e amigos.


 


Leia Mais







"A gente já sabia desde o comecinho, mas dividir com quem torce por nós é importante demais. Só agradecer e celebrar [...] Sempre que temos a possibilidade de já saber o sexo, assim fazemos. Dessa vez não foi diferente. Estamos felizes com nosso menino", disse em entrevista à Glamour.


Dias antes do anúncio oficial, a apresentadora já havia descartado a possibilidade de fazer um chá revelação. Ela respondeu a perguntas de seguidores. "Já sei o sexo. Esse chá revelação que estão esperando, de fumacinha, não é comigo", brincou. Na mesma ocasião, também negou que estivesse esperando gêmeos. "É um só bebê a caminho", afirmou enquanto mostrava detalhes da montagem do enxoval.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A gestação marca um novo capítulo para Tati e a família. Em maio de 2025, ela perdeu o bebê Rael quando estava na 33ª semana de gravidez. Antes disso, em 2019, havia sofrido um aborto espontâneo. A apresentadora e o diretor de fotografia estão juntos há 15 anos.


Tópicos relacionados:

bebe celebridades cultura tati-machado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay