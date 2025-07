Vai voltar? Destino de Tati Machado na TV vem à tona

Há quase dois meses longe das câmeras, a apresentadora Tati Machado vive um dos momentos mais delicados de sua vida. Após perder o primeiro filho, Rael, nos últimos dias da gestação, quando o bebê simplesmente parou de se mexer no ventre , a comunicadora se recolheu do trabalho e dos holofotes para viver o luto em silêncio.

Desde então, a presença constante da jornalista no programa Encontro, da TV Globo, deixou uma lacuna sentida pelo público. Mas, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o retorno de Tati Machado à televisão pode estar mais próximo do que se imaginava.

Retorno em fase de definição

De acordo com Ricco, há conversas nos bastidores para que a apresentadora retorne ao ar ainda neste mês de julho. A expectativa é de que ela reapareça já na próxima quinta-feira, participando novamente do Encontro. No entanto, nenhuma confirmação oficial foi feita até o momento.

Apesar da vontade de retomar a rotina, Tati ainda está oficialmente em licença-maternidade — direito garantido por lei, mesmo nos casos em que o bebê não sobrevive ao parto. A decisão final sobre o retorno será tomada com base em seu estado emocional e de acordo com a recomendação médica.

Força e apoio do público

Desde o ocorrido, Tati tem recebido uma onda de solidariedade de fãs, amigos e colegas de emissora. A comoção causada pela perda de Rael mobilizou as redes sociais, onde milhares de mensagens de carinho e força foram enviadas à apresentadora. Mesmo longe da TV, sua ausência é sentida — e sua volta, aguardada com carinho e respeito.

