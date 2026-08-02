Marcus Rocha, ex-marido de Nívea Stelmann, quebra o silêncio após separação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Marcus Rocha se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento de 14 anos com a atriz Nívea Stelmann. Segundo o empresário, o relacionamento chegou ao fim por conta de divergências, mas não detalhou os motivos para o término.





Em nota enviada ao site Splash, do UOL, o empresário afirmou que encerra o relacionamento com sentimento de gratidão pela história construída ao lado da atriz. Sem revelar quais foram os motivos que levaram ao rompimento, Marcus destacou o respeito que mantém pela ex-esposa e pela família que formaram juntos.

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"Tenho muito pouco a acrescentar, mas muito a agradecer. Tenho profunda gratidão por cada dia desses 14 anos que vivi com uma mulher incrível como a Nivea. Construímos uma história linda, com uma filha maravilhosa, fruto da nossa união", afirmou.

O empresário também disse que, apesar do carinho pela trajetória compartilhada, diferenças impediram a continuidade da relação. "Hoje existem pontos de divergência (não vem ao caso entrar em detalhes), que nos impedem de seguir juntos. Meu respeito e gratidão por essa história serão eternos!", completou.

Nívea revelou separação em podcast

O pronunciamento acontece dias depois de Nívea Stelmann tornar pública a separação durante participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro. A atriz contou que o fim do casamento aconteceu de forma inesperada e muito rápida.

"Tô separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. E aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu tô contando aqui claramente", revelou.

Segundo ela, Marcus deixou a casa onde moravam e comprou outro imóvel em pouco tempo. "Ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim, uma velocidade da luz. Até eu tô em choque até agora", afirmou.

Atriz diz que ainda não conseguiu processar o término

Durante a entrevista, Nívea contou que ainda tenta lidar emocionalmente com o fim do casamento e disse que sequer conseguiu chorar desde a separação.

"Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer. Acho que é por isso que eu tô rouca, porque a minha terapeuta falou: 'Nivea, você tem que botar para fora, você tem que chorar'. Mas não dá, cara. Eu tô em choque porque, na minha cabeça, foi muito rápido", disse.

A atriz contou que, até pouco antes da separação, o casal vivia momentos tranquilos. Eles haviam viajado em família, comemorado aniversários juntos e trocado declarações públicas de carinho.

Segundo Nívea, a mudança ocorreu após um desentendimento no dia 23 de abril. Ela afirmou que acreditava que o problema seria resolvido dentro de casa, mas Marcus optou por deixar o imóvel e seguir outro caminho.

"Por causa de uma briga pontual, por causa desse ponto que eu falei que eu acho que o homem tem que se posicionar. Ele não se posicionou da maneira que eu queria. Eu passei a não dormir mais com ele. Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa, entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite para o dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha tá sem entender, igualzinha a mim", relatou.

Casal tem versões diferentes sobre o fim

Nívea afirmou que ela e o ex-marido têm interpretações diferentes sobre o motivo da separação. "Eu acho que a gente separou por um motivo, ele acha que é por outro. Como é que eu vou saber? Nem eu sei", comentou.

A atriz também fez questão de negar que o término tenha sido provocado por traição ou problemas na vida sexual do casal. Segundo ela, esse nunca foi um motivo de conflito.

Apesar do fim da relação, Nívea evitou fazer críticas ao ex-marido e afirmou que ele sempre foi um bom companheiro durante o casamento. "Eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara legal. Não tô falando nada contra isso. Até onde eu conheço, sempre foi um excelente marido. Não tenho nada para falar em relação a isso”, garantiu.

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