Assine
overlay
Início Cultura
SAÚDE MENTAL

"Perdi a vontade": Lucas Lucco revela sinal da depressã

Em desabafo emocionante a Marcos Mion, cantor detalha o momento em que a música perdeu o sentido e o alerta que todos deveriam conhecer

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
02/08/2026 09:14 - atualizado em 02/08/2026 09:50

compartilhe

SIGA
×
Lucas Lucco fez um alerta sobre como identificar os primeiros sinais da depressão
Lucas Lucco fez um alerta sobre como identificar os primeiros sinais da depressão crédito: TV Globo / reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 35, voltou a falar publicamente sobre a depressão e os impactos da doença em sua trajetória. Em entrevista a Marcos Mion no Caldeirão, nesse sábado (1º/8), o cantor sertanejo afirmou que perdeu o interesse pela música durante o período mais difícil do tratamento e classificou a falta de vontade de subir ao palco como um dos principais sinais de alerta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O primeiro sinal é quando você perde a vontade de fazer aquilo que mais ama. Quando você não tem mais energia para estar no palco, isso já é um alerta muito grande", explicou.

Leia Mais

 

Durante a conversa, o apresentador destacou a decisão de Lucas Lucco tratar o tema sem esconder as dificuldades enfrentadas. Para o cantor, compartilhar a experiência faz parte do papel de quem vive da exposição pública. "Depois que melhorei, voltei a fazer shows e a trabalhar como antes, senti que tinha a obrigação de mostrar que é possível vencer a depressão e a ansiedade", disse.

O sertanejo contou que, além da depressão, recebeu dos médicos os diagnósticos de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e de altas habilidades, condição também conhecida como superdotação. Segundo ele, o período mais delicado afetou não apenas sua rotina, mas também toda a família. "A gente vive uma pandemia silenciosa. As dificuldades relacionadas à saúde mental têm atingido o mundo inteiro. Foi um momento muito complicado, principalmente para os meus pais", declarou.

Lucco afirmou que o acompanhamento médico foi essencial durante o tratamento, mas disse que encontrou na espiritualidade um suporte importante para enfrentar a doença. "Independentemente da religião, a medicação é uma aliada fundamental, mas acredito que o verdadeiro remédio para a cura é Jesus Cristo", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

celebridades cultura lucas-lucco marcos-mion musica saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay