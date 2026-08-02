"Perdi a vontade": Lucas Lucco revela sinal da depressã

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 35, voltou a falar publicamente sobre a depressão e os impactos da doença em sua trajetória. Em entrevista a Marcos Mion no Caldeirão, nesse sábado (1º/8), o cantor sertanejo afirmou que perdeu o interesse pela música durante o período mais difícil do tratamento e classificou a falta de vontade de subir ao palco como um dos principais sinais de alerta.



Lucas Lucco emocionou ao relembrar o primeiro sinal da depressão: “Perdi a vontade de cantar”. No Caldeirão com Mion, o cantor falou sobre o tratamento, os diagnósticos de TDAH e altas habilidades e deixou uma mensagem de esperança sobre a recuperação. ???? pic.twitter.com/jLZr1zUAT9

— LOUCA DO COOL (@loucadocool) August 2, 2026

"O primeiro sinal é quando você perde a vontade de fazer aquilo que mais ama. Quando você não tem mais energia para estar no palco, isso já é um alerta muito grande", explicou.

Durante a conversa, o apresentador destacou a decisão de Lucas Lucco tratar o tema sem esconder as dificuldades enfrentadas. Para o cantor, compartilhar a experiência faz parte do papel de quem vive da exposição pública. "Depois que melhorei, voltei a fazer shows e a trabalhar como antes, senti que tinha a obrigação de mostrar que é possível vencer a depressão e a ansiedade", disse.

O sertanejo contou que, além da depressão, recebeu dos médicos os diagnósticos de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e de altas habilidades, condição também conhecida como superdotação. Segundo ele, o período mais delicado afetou não apenas sua rotina, mas também toda a família. "A gente vive uma pandemia silenciosa. As dificuldades relacionadas à saúde mental têm atingido o mundo inteiro. Foi um momento muito complicado, principalmente para os meus pais", declarou.

Lucco afirmou que o acompanhamento médico foi essencial durante o tratamento, mas disse que encontrou na espiritualidade um suporte importante para enfrentar a doença. "Independentemente da religião, a medicação é uma aliada fundamental, mas acredito que o verdadeiro remédio para a cura é Jesus Cristo", afirmou.

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