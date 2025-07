Lucas Lucco quebra o silêncio após ser indiciado por fraude

O nome de Lucas Lucco virou manchete nesta quarta-feira (16/7), após a Polícia Civil de Goiás anunciar que o cantor e seu pai, Paulo Roberto de Oliveira, foram formalmente indiciados por supostas fraudes envolvendo a negociação de carros de luxo. O caso, investigado há cerca de quatro meses pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia, aponta indícios de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Mas o artista não deixou a acusação sem resposta.

Em nota enviada à imprensa, Lucas Lucco negou qualquer envolvimento no esquema e alegou que, assim como o pai, também teria sido vítima de um golpe articulado por um falso advogado. “O cantor Lucas Lucco foi surpreendido na manhã desta quarta-feira, 16, com notícias de canais da imprensa de Goiânia – GO, no sentido de que ele e seu pai Paulo Roberto de Oliveira teriam sido indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa”, diz o comunicado oficial, divulgado pelo jornal Extra.

Entenda a denúncia que levou ao indiciamento

De acordo com o delegado Manoel Borges, responsável pelo inquérito, a investigação teve início após a denúncia de um empresário do ramo automobilístico que alegou ter sido enganado em uma transação com o cantor. A vítima contou à polícia que negociava um veículo raro com Lucas Lucco, que teria oferecido dois automóveis em troca — ambos ainda sob financiamento, fato que não teria sido revelado.

As suspeitas recaem também sobre um homem que teria se apresentado como advogado do cantor e que, segundo a Polícia Civil, teria atuado em conluio com Lucas Lucco e Paulo Roberto. A acusação aponta que o trio utilizou documentos falsos para concluir a negociação e prejudicar o empresário.

Lucas Lucco afirma ter sido enganado com documentos falsificados

A equipe jurídica do artista, ao ter acesso ao relatório final do inquérito, reforçou que o cantor jamais participou dos crimes investigados. “A partir do acesso que a assessoria jurídica do cantor teve ao relatório final do inquérito policial, informa-se, desde já, que Lucas Lucco e seu pai jamais participaram dos crimes perpetrados pelo suposto profissional”, diz outro trecho da nota.

O comunicado finaliza com uma acusação direta ao falso advogado, apontando que ele teria sido o responsável por arquitetar todo o plano fraudulento. “Um homem apresentou-se como advogado para arquitetar um plano criminoso fraudulento, incluindo falsificação de assinatura digital do cantor, falsificação de documentos perante a Justiça do Estado de Goiás e outros artifícios”, concluiu.

O caso segue em apuração pelas autoridades. Enquanto isso, Lucas Lucco tenta preservar sua imagem pública e reforça que tomará todas as medidas legais para esclarecer os fatos.

