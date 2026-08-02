Morre Vincent Pastore, ator de 'Família Soprano', aos 80 anos
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Vincent Pastore morreu aos 80 anos em sua casa no Bronx, em Nova York. Segundo o Deadline e o TMZ, o corpo foi localizado por um vizinho e amigo do artista, após três dias sem notícias dele. As circunstâncias da morte estão sob investigação.
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Pastore ficou conhecido por interpretar o gângster Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero na série "Família Soprano", exibida de 1999 até 2007. Ele deu vida ao melhor amigo do protagonista Tony Soprano, papel de James Gandolfini, na trama da HBO.
Com mais de 180 créditos na carreira, incluindo papéis no cinema e na TV, o nova-iorquino fez diversos filmes do gênero policial. Entre eles estão "Os Bons Companheiros", de Martin Scorsese (1990), e "O Pagamento Final", de Brian De Palma (1993). Na década de 2000, participou de reality shows na TV dos Estados Unidos, como "Celebrity Apprentice".
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Nascido em Nova York em 14 de julho de 1946, Pastore estreou tardiamente no audiovisual, tendo seu primeiro papel aos 42 anos no filme "Black Roses", de 1988. A guinada na carreira veio depois que ele chamou a atenção do ator Kevin Dillon durante uma peça de teatro comunitário.
Antes de começar a trabalhar profissionalmente como ator, Pastore integrou o exército americano, na Marinha, durante a Guerra do Vietnã. Ele se formou em drama pela Pace University e trabalhou como motorista de limusine antes de estrear no cinema.
A consolidação no subgênero de máfia aconteceu em 1996 com o filme para TV "Gotti", da HBO, no qual contracenou com futuros colegas de elenco em "Família Soprano", como Tony Sirico e Frank Vincent. A morte de seu personagem na série se tornou uma das cenas mais emblemáticas da produção.
Pastore participou de seriados como "Todo Mundo Odeia o Chris" e a franquia policial "Law & Order". Sua trajetória ainda inclui dublagens na animação "O Espanta Tubarões", de 2004, e atuações em séries recentes, como "Yellowjackets". Ele também trabalhou no rádio, como apresentador do programa "The Wiseguy Show", na SiriusXM.
O empresário do ator, Bob McGowan, lamentou a perda e descreveu o artista como um homem generoso e caridoso. Pastore deixa uma filha, Renee.
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