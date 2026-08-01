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LUTO

Morre Geraldo Lapinha, fundador da rádio 'Liberdade FM'

O empresário Geraldo da Silva Santos tinha 100 anos era também fundador das rádios 'Fã FM' e 'Classic Pan'

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/08/2026 14:00

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Além da Liberdade FM, o empresário também fundou as rádios Fã FM e Classic Pan, que juntas integram a Rede Planeta de Comunicação
Além da Liberdade FM, o empresário também fundou as rádios Fã FM e Classic Pan, que juntas integram a Rede Planeta de Comunicação crédito: Reprodução/redes sociais

Morreu neste sábado (1º/8) o empresário Geraldo da Silva Santos, conhecido como "Lapinha", fundador da rádio "Liberdade FM". Ele tinha 100 anos.   

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A morte de Lapinha foi comunicada pela emissora por meio de seu perfil nas redes sociais. 

"É com profundo pesar que nos despedimos do nosso fundador, Sr. Geraldo da Silva Santos Lapinha. Visionário e apaixonado pela música sertaneja, ele plantou a semente que deu origem à rádio 'Liberdade' e construiu um legado que seguirá vivo em nossa história e no coração de milhões de ouvintes", diz um trecho da postagem.

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Além da "Liberdade FM", o empresário também fundou as rádios "Fã FM" e "Classic Pan", que juntas integram a Rede Planeta de Comunicação. 

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Além da atuação no setor de comunicação, Geraldo da Silva Santos também ficou conhecido por criar, em 1970, a cachaça Lapinga. A causa da morte não foi divulgada e ainda não há informações sobre velório e sepultamento do empresário.

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