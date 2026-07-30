Quem foi Eduardo Meirelles, jornalista que morreu aos 30 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte do jornalista e escritor Eduardo Meirelles, aos 30 anos, comoveu colegas de profissão, familiares e personalidades da cultura e da política. O profissional morreu na madrugada dessa quarta-feira (29/7), no Rio de Janeiro. A causa da morte não havia sido divulgada inicialmente, mas familiares informaram posteriormente que ele sofreu um infarto fulminante.

Natural de Luziânia (GO), Eduardo Vieira de Lima Meirelles ganhou projeção nacional ao publicar, em 2022, a biografia "Lucélia Santos – coragem para lutar", obra que retrata a trajetória artística e política da atriz e diretora Lucélia Santos. Além da atuação como escritor, ele construiu carreira no jornalismo, com passagens por veículos como Poder360 e Revista Fórum, além de trabalhos no Senado Federal e na TV Justiça.

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Com a notícia da morte, o nome de Eduardo Meirelles passou a figurar entre os assuntos mais pesquisados do Google no Brasil nesta quinta-feira, registrando aumento superior a 1.000% nas buscas, segundo dados do Google Trends.

Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), Eduardo Meirelles iniciou a trajetória profissional na cobertura política. Durante a carreira, participou de coberturas de repercussão nacional, como a invasão à Embaixada da Venezuela, em Brasília, e também desenvolveu trabalhos voltados para direitos humanos, cultura e comunicação institucional.

Antes de atuar em grandes redações, também participou de movimentos sociais e partidários no Distrito Federal, área na qual manteve forte atuação ao longo da vida.

Em nota, a Universidade de Brasília lamentou a morte do ex-aluno. "A Universidade de Brasília (UnB) lamenta o falecimento do jornalista Eduardo Vieira de Lima Meirelles, egresso do curso de Jornalismo da instituição. A UnB manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor”, afirmou a instituição.

Homenagens

Em 2022, Eduardo lançou a obra “Lucélia Santos – coragem para lutar”, considerada o trabalho que o tornou conhecido nacionalmente. O livro reúne a trajetória artística, política e pessoal da atriz, famosa por interpretar a protagonista da novela “Escrava Isaura”.

Abalada com a morte do amigo, Lucélia Santos publicou uma homenagem nas redes sociais. "Meu querido amado amigo Duda, Eduardo Meirelles. Quanta vida! Quanta paixão você sempre teve em tudo que fez e criou por aqui. Não consigo acreditar. Voa Duda com os anjos e a Paz. Te amo eternamente. Estaremos juntos eternamente”, publicou nas redes sociais.

A morte de Eduardo Meirelles gerou manifestações de pesar de colegas e autoridades. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) destacou a trajetória do jornalista nas causas sociais.

"Hoje perdemos o companheiro Eduardo Meirelles. Jornalista e militante que dedicou a vida às causas belas e justas. Lutamos juntos, sonhamos as mesmas esperanças. Duda, presente”, escreveu.

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