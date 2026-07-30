Quem foi Eduardo Meirelles, jornalista que morreu aos 30 anos
Natural de Goiás, Eduardo Meirelles atuou em grandes veículos de comunicação e escreveu biografia da atriz Lucélia Santos
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A morte do jornalista e escritor Eduardo Meirelles, aos 30 anos, comoveu colegas de profissão, familiares e personalidades da cultura e da política. O profissional morreu na madrugada dessa quarta-feira (29/7), no Rio de Janeiro. A causa da morte não havia sido divulgada inicialmente, mas familiares informaram posteriormente que ele sofreu um infarto fulminante.
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Natural de Luziânia (GO), Eduardo Vieira de Lima Meirelles ganhou projeção nacional ao publicar, em 2022, a biografia "Lucélia Santos – coragem para lutar", obra que retrata a trajetória artística e política da atriz e diretora Lucélia Santos. Além da atuação como escritor, ele construiu carreira no jornalismo, com passagens por veículos como Poder360 e Revista Fórum, além de trabalhos no Senado Federal e na TV Justiça.
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Com a notícia da morte, o nome de Eduardo Meirelles passou a figurar entre os assuntos mais pesquisados do Google no Brasil nesta quinta-feira, registrando aumento superior a 1.000% nas buscas, segundo dados do Google Trends.
Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), Eduardo Meirelles iniciou a trajetória profissional na cobertura política. Durante a carreira, participou de coberturas de repercussão nacional, como a invasão à Embaixada da Venezuela, em Brasília, e também desenvolveu trabalhos voltados para direitos humanos, cultura e comunicação institucional.
Antes de atuar em grandes redações, também participou de movimentos sociais e partidários no Distrito Federal, área na qual manteve forte atuação ao longo da vida.
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Em nota, a Universidade de Brasília lamentou a morte do ex-aluno. "A Universidade de Brasília (UnB) lamenta o falecimento do jornalista Eduardo Vieira de Lima Meirelles, egresso do curso de Jornalismo da instituição. A UnB manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor”, afirmou a instituição.
Homenagens
Em 2022, Eduardo lançou a obra “Lucélia Santos – coragem para lutar”, considerada o trabalho que o tornou conhecido nacionalmente. O livro reúne a trajetória artística, política e pessoal da atriz, famosa por interpretar a protagonista da novela “Escrava Isaura”.
Abalada com a morte do amigo, Lucélia Santos publicou uma homenagem nas redes sociais. "Meu querido amado amigo Duda, Eduardo Meirelles. Quanta vida! Quanta paixão você sempre teve em tudo que fez e criou por aqui. Não consigo acreditar. Voa Duda com os anjos e a Paz. Te amo eternamente. Estaremos juntos eternamente”, publicou nas redes sociais.
A morte de Eduardo Meirelles gerou manifestações de pesar de colegas e autoridades. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) destacou a trajetória do jornalista nas causas sociais.
"Hoje perdemos o companheiro Eduardo Meirelles. Jornalista e militante que dedicou a vida às causas belas e justas. Lutamos juntos, sonhamos as mesmas esperanças. Duda, presente”, escreveu.
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