Menino de 7 anos morre afogado em parque aquático de Olinda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos morreu no sábado (25/7) após se afogar na piscina de um parque aquático em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o menino chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a ausência de sinais vitais. O parque aquático permanece fechado desde então.



À TV Jornal, a mãe da criança relatou que se afastou da piscina por alguns instantes para ir ao banheiro e afirmou que não havia placas indicando que uma parte da piscina era mais funda. Ainda segundo a emissora, o menino foi retirado da água já desacordado pelo pai de outra criança.



O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda como afogamento. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.



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O Olinda Via Park, onde ocorreu o afogamento, afirmou que prestou os primeiros socorros ainda no local. O parque informou ainda que permanecerá fechado por tempo indeterminado e que ainda não há previsão para a retomada das atividades.