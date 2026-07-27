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AFOGAMENTO

Menino de 7 anos morre afogado em parque aquático de Olinda

O caso ocorreu na tarde de sábado (25/7) e o parque aquático permanece fechado desde então

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27/07/2026 17:14 - atualizado em 27/07/2026 17:15

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A vítima foi identificada como Bryan Henrique de Souza de Barros
A vítima foi identificada como Bryan Henrique de Souza de Barros crédito: Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos morreu no sábado (25/7) após se afogar na piscina de um parque aquático em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife. 

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Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o menino chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a ausência de sinais vitais. O parque aquático permanece fechado desde então. 

À TV Jornal, a mãe da criança relatou que se afastou da piscina por alguns instantes para ir ao banheiro e afirmou que não havia placas indicando que uma parte da piscina era mais funda. Ainda segundo a emissora, o menino foi retirado da água já desacordado pelo pai de outra criança. 

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O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda como afogamento. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte. 

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O Olinda Via Park, onde ocorreu o afogamento, afirmou que prestou os primeiros socorros ainda no local. O parque informou ainda que permanecerá fechado por tempo indeterminado e que ainda não há previsão para a retomada das atividades.

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