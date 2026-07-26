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Corredor passa mal e morre após participar de maratona

Júlio Barreto morreu após participar da SP City Marathon, neste domingo (26/7), em São Paulo, neste domingo (26/7)

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26/07/2026 23:06

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Corredor chegou a ser levado a um hospital, mas morreu
Júlio Barreto chegou a ser levado a um hospital, mas morreu crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - O corredor Júlio Barreto morreu após participar da SP City Marathon, realizada neste domingo (26/7), em São Paulo (SP).

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A morte foi comunicada pela organização da prova. Segundo a publicação, ele passou mal depois de concluir a prova e perdeu a consciência.

Júlio foi atendido no local e manobras de reanimação foram realizadas. Ele chegou a ser encaminhado a um hospital.

A prova tinha duas distâncias. Um dos trajetos teria 21,1 km, enquanto o maior contava com 42,2 km.

O corredor trabalhava na empresa Danone. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhava como gerente de acesso ao mercado, com foco em saúde suplementar, nutrição especializada e oncologia. Ele também tinha experiência no mercado farmacêutico.

Júlio era formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Ele fez o curso entre 1996 e 1999, na FMU. O corredor também era pós-graduado em administração e marketing pela mesma faculdade.

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Veja nota da SP City Marathon

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do corredor Júlio Barreto durante a SP City Marathon, realizada neste domingo (26).

Após a chegada, Júlio apresentou episódio de perda de consciência e ausência de resposta a estímulos, sendo prontamente atendido pela equipe médica do evento, que iniciou as manobras de reanimação ainda no local. Encaminhado ao hospital, recebeu todo o suporte avançado disponível, mas, apesar de todos os esforços, não resistiu.

A equipe médica, os voluntários e toda a organização se solidarizam com a família, os amigos e todos que correram ao seu lado neste domingo (26). Neste momento, o que nos cabe é o respeito, o silêncio e o acolhimento.

Que a família encontre conforto. Nosso mais sincero sentimento de pesar.

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Em respeito à memória de Júlio e de sua família, não serão fornecidas informações adicionais neste momento."

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