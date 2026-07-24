Estudante descobre aprovação na OAB diante do túmulo da mãe e da avó

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é um momento a ser celebrado por todos os estudantes de direito ao lado da família e dos amigos. Para o amazonense Thales Geovanne, a conquista foi celebrada em um lugar carregado de significado: o túmulo onde estão enterradas a mãe e a avó dele, em Manaus (AM).

@thalesgiovanne_ Vindo de duas reprovações, no exame 44, 45 e finalmente logrei êxito no 46, antes de me formar na faculdade, após terminar o 10 período ??????????????. Essa vitória não foi pra mim, foi pra elas.!! Gratidão pela vida mães. Toda honra e toda glória ao meu Pai Jesus Cristo. ???? ? Don't You Worry Child - Swedish House Mafia

O jovem gravou o instante em que conferiu o resultado da prova ao lado da irmã e da tia, transformando a homenagem às duas mulheres que marcaram a trajetória dele em um vídeo que emocionou milhares de pessoas nas redes sociais.

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O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil é obrigatório para bacharéis em direito que desejam exercer a advocacia no país. A avaliação é dividida em duas fases eliminatórias e exige que o candidato demonstre conhecimentos teóricos e práticos da profissão.

Conquista após duas reprovações

Thales concluiu recentemente o décimo período do curso de direito e havia tentado a aprovação em outras duas ocasiões, sem sucesso. Desta vez, porém, fez questão de viver o momento ao lado, simbolicamente, das pessoas que mais o incentivaram.

"Quando chega o momento de as pessoas saberem do resultado, elas sempre procuram os familiares e eu não queria que no meu caso fosse diferente. Na primeira vez que fiz a prova a minha avó ainda era viva, mas eu acabei não passando. As duas me criaram desde pequeno, mas eu sempre morei com a minha avó. Elas são muito importantes para mim", contou ao g1.

Na publicação, o estudante relembrou as dificuldades enfrentadas até conquistar a aprovação no 46º Exame da OAB. "Vindo de duas reprovações, no exame 44 e 45, finalmente logrei êxito no 46. Essa vitória não foi para mim, foi para elas", escreveu.

Em outro comentário, Thales lamentou que a avó não tenha conseguido acompanhar essa conquista. "Queria que pelo menos minha avó tivesse visto, mas infelizmente ela não resistiu e teve que me deixar."

A homenagem sensibilizou os usuários das redes sociais, que deixaram centenas de mensagens de carinho ao estudante. "Não imagino a dor de não poder comemorar fisicamente essa conquista com elas, mas saiba que elas estão muito orgulhosas", escreveu uma internauta.

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"Tenho certeza que elas estão muito orgulhosas do homem que você é”, comentou outro perfil.