Dentista é presa suspeita de matar amigo jornalista a facadas em GO
Bope teve que usar artefato explosivo para entrar na residência onde o crime ocorreu. Na sequência, mulher foi presa em flagrante e autuada por homicídio
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Uma dentista foi presa suspeita de matar o amigo jornalista a facadas, dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia, na noite de sexta-feira (24/7).
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Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 56 anos, teria matado Delson Carlos Henrique de Lima Barros após uma discussão. As informações são da Polícia Militar de Goiás, que atendeu a ocorrência.
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Delson era amigo de Renata. No dia do crime, os dois estavam bebendo no apartamento onde o jornalista morava, na companhia de uma outra mulher, quando houve uma discussão.
Durante o desentendimento, Renata teria esfaqueado Delson. O jornalista morreu no local. A polícia ainda não esclareceu o que teria provocado a discussão que resultou na morte da vítima.
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Após matar Delson, Renata se trancou em um quarto dentro do apartamento. Foi necessário acionar uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais) para intervir.
O Bope teve que usar artefato explosivo para entrar na residência. Na sequência, a dentista foi presa em flagrante e autuada por homicídio.
A Justiça de Goiás manteve a prisão de Renata durante a audiência de custódia. A dentista foi representada pela Defensoria Pública goiana. A reportagem entrou em contato com o órgão para pedir posicionamento da defesa e aguarda retorno.
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Delson trabalhava em portais de notícias de Goiás e deixa o marido. O companheiro dele não estava em casa no momento do crime.