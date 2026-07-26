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CRIME

Dentista é presa suspeita de matar amigo jornalista a facadas em GO

Bope teve que usar artefato explosivo para entrar na residência onde o crime ocorreu. Na sequência, mulher foi presa em flagrante e autuada por homicídio

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26/07/2026 14:42

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Delson Carlos Henrique de Lima Barros foi morto a facadas no apartamento onde morava, em Goiânia, na noite de sexta-feira (24/7)
Delson Carlos Henrique de Lima Barros foi morto a facadas no apartamento onde morava, em Goiânia, na noite de sexta-feira (24/7) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma dentista foi presa suspeita de matar o amigo jornalista a facadas, dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia, na noite de sexta-feira (24/7).

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Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 56 anos, teria matado Delson Carlos Henrique de Lima Barros após uma discussão. As informações são da Polícia Militar de Goiás, que atendeu a ocorrência.

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Delson era amigo de Renata. No dia do crime, os dois estavam bebendo no apartamento onde o jornalista morava, na companhia de uma outra mulher, quando houve uma discussão.

Durante o desentendimento, Renata teria esfaqueado Delson. O jornalista morreu no local. A polícia ainda não esclareceu o que teria provocado a discussão que resultou na morte da vítima.

Após matar Delson, Renata se trancou em um quarto dentro do apartamento. Foi necessário acionar uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais) para intervir.

O Bope teve que usar artefato explosivo para entrar na residência. Na sequência, a dentista foi presa em flagrante e autuada por homicídio. 

A Justiça de Goiás manteve a prisão de Renata durante a audiência de custódia. A dentista foi representada pela Defensoria Pública goiana. A reportagem entrou em contato com o órgão para pedir posicionamento da defesa e aguarda retorno.

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Delson trabalhava em portais de notícias de Goiás e deixa o marido. O companheiro dele não estava em casa no momento do crime.

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