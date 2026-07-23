Léo Áquilla reage a assédio em mercado e confronta agressor; veja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ativista Léo Áquilla relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio sexual em um supermercado de São Paulo. Ela publicou um vídeo no qual confronta o homem responsável por comentários ofensivos.

Segundo o relato, o homem disse que se masturbaria pensando nela ao chegar em casa. Léo Áquilla reagiu imediatamente, começando a gravar a conversa para registrar a abordagem. Nas imagens, ela questiona a atitude do suspeito.

Leia mais

Ao ser confrontado, o homem pediu desculpas e justificou a fala afirmando que era "peão de obra" e que fez o comentário por achá-la bonita. A ativista não aceitou a justificativa e rebateu: "Você acha que eu mereço ouvir isso?".

Ela continuou o questionamento durante a gravação. "É muito deselegante você virar para uma mulher e falar que vai bater uma hoje pensando em você! O tesão subiu e eu sou obrigada a ser assediada no mercado enquanto eu compro uma fruta? Nem isso a gente tem sossego! Você sabe que eu posso te denunciar por isso?", afirmou.

Léo Áquilla também declarou ter a gravação como prova do assédio. "Eu tenho gravado para te mostrar, para provar que você está me assediando sexualmente! Dizendo que vai se masturbar pensando em mim e tudo. Eu não sou obrigada a passar por isso, não!", disse.

Após o confronto, a ativista procurou a equipe de segurança do supermercado para relatar o ocorrido e pedir providências. Ela destacou a um funcionário a importância de combater esse tipo de comportamento para proteger outras mulheres.

"Esse homem não pode fazer esse tipo de coisa comigo! Se ele faz isso comigo, ele se sente legitimado para fazer isso com qualquer outra mulher! Isso aí é inadmissível!", declarou.

Na legenda da publicação, Léo Áquilla informou que formalizou a denúncia e que uma viatura da polícia foi acionada para atender a ocorrência. "Fui assediada no mercado e fiz o que toda mulher deve fazer. Não aceitei… fiz uma denúncia e uma viatura foi chamada", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.