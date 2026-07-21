mulher sofre importunação sexual em academia de prédio na Bahia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher de 35 anos descobriu que era observada por um homem que se masturbava enquanto ela treinava na academia de um condomínio em Feira de Santana (BA). A vítima só percebeu o crime ao rever um vídeo que gravava do próprio exercício, no domingo (19/7).

Ela costuma produzir conteúdo para redes sociais e posicionou o celular para registrar o treino na esteira. Ao editar a gravação, ainda na academia, viu o homem ao fundo praticando o ato. “Fiquei sem reação, sem saber se eu ia correr ou gritar”, descreveu a mulher em entrevista à TV Subaé.

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Após ver a cena, ela desligou a esteira e acionou a Polícia Militar. A vítima relatou que não dormiu direito após o episódio e que perdeu a sensação de segurança. “A minha casa era um lugar que eu considerava seguro e hoje eu estou com medo”, afirmou.

O suspeito foi identificado como Pedro Henrique, de 24 anos, morador do mesmo residencial. Nas redes sociais, ele se apresentava como educador físico e usava o apelido “El Pedrito”. Os perfis foram desativados após a repercussão do caso. Ele é procurado pela polícia.

Investigação aponta ato planejado

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana como importunação sexual. Segundo a delegada Lorena Almeida, o suspeito teria reposicionado uma câmera de segurança antes da ação, o que indica que o ato foi planejado.

A Polícia Civil analisa tanto o vídeo do celular da vítima quanto as imagens do circuito interno do condomínio. A mulher já prestou depoimento e as equipes realizam diligências para localizar o suspeito.

O condomínio informou que registrou a ocorrência, apoia a vítima e colabora com as investigações. Segundo a advogada Jamile Mascarenhas, da OAB/BA, moradores suspeitos de crimes podem ser banidos de áreas comuns ou até expulsos do residencial, pois o direito à propriedade é limitado por regras de convivência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.