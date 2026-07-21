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CRIME

Mulher sofre importunação sexual em academia de prédio na Bahia

Homem se masturbou atrás da mulher que fazia esteira. Suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/07/2026 12:33 - atualizado em 21/07/2026 12:34

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mulher sofre importunação sexual em academia de prédio na Bahia
Vítima de importunação sexual em academia revisava vídeo de treino quando notou homem ao fundo em Feira de Santana crédito: Redes sociais

Uma mulher de 35 anos descobriu que era observada por um homem que se masturbava enquanto ela treinava na academia de um condomínio em Feira de Santana (BA). A vítima só percebeu o crime ao rever um vídeo que gravava do próprio exercício, no domingo (19/7).

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Ela costuma produzir conteúdo para redes sociais e posicionou o celular para registrar o treino na esteira. Ao editar a gravação, ainda na academia, viu o homem ao fundo praticando o ato. “Fiquei sem reação, sem saber se eu ia correr ou gritar”, descreveu a mulher em entrevista à TV Subaé.

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Após ver a cena, ela desligou a esteira e acionou a Polícia Militar. A vítima relatou que não dormiu direito após o episódio e que perdeu a sensação de segurança. “A minha casa era um lugar que eu considerava seguro e hoje eu estou com medo”, afirmou.

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O suspeito foi identificado como Pedro Henrique, de 24 anos, morador do mesmo residencial. Nas redes sociais, ele se apresentava como educador físico e usava o apelido “El Pedrito”. Os perfis foram desativados após a repercussão do caso. Ele é procurado pela polícia.

Investigação aponta ato planejado

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana como importunação sexual. Segundo a delegada Lorena Almeida, o suspeito teria reposicionado uma câmera de segurança antes da ação, o que indica que o ato foi planejado.

A Polícia Civil analisa tanto o vídeo do celular da vítima quanto as imagens do circuito interno do condomínio. A mulher já prestou depoimento e as equipes realizam diligências para localizar o suspeito.

O condomínio informou que registrou a ocorrência, apoia a vítima e colabora com as investigações. Segundo a advogada Jamile Mascarenhas, da OAB/BA, moradores suspeitos de crimes podem ser banidos de áreas comuns ou até expulsos do residencial, pois o direito à propriedade é limitado por regras de convivência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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