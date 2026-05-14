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ASSÉDIO

Homem preso por importunação sexual em ônibus de BH é solto um dia depois

O suspeito, que segundo a vítima, teria encostado o pênis ereto em suas nádegas, foi preso nessa quarta (14/5) e recebeu liberdade provisória no dia seguinte

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
14/05/2026 16:02

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Réu foi condenado a mais de quatro décadas de prisão no Tribunal do Juri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, um ano depois do crime
Uma medida protetiva proíbe o suspeito de chegar a menos de 200 metros da vítima crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Preso nessa quarta-feira (13/5) acusado de importunar sexualmente uma mulher de 28 anos em um ônibus da linha 5107 (Pampulha/Savassi), Vilmar Glaysson Marques, de 47, já foi solto. O suspeito recebeu liberdade provisória após passar por uma audiência de custódia na manhã desta quinta (14/5).

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Segundo informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), uma medida protetiva proíbe o homem de chegar a menos de 200 metros da vítima e sua soltura está condicionada a medidas cautelares, como comparecer periodicamente na Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa) e informar uma vez por mês sobre todas as atividades exercidas neste período.

Além disso, ele vai precisar manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do inquérito e da ação penal que deve ser instaurada.

Ainda de acordo com o TJMG, por se tratar de um crime sexual, o caso tramita em segredo de Justiça.

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O crime

De acordo com o depoimento da vítima, o suspeito, que vestia uma calça muito fina, teria encostado o pênis ereto em suas nádegas enquanto estavam dentro do transporte público.

O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira (13/5) na região central de Belo Horizonte. O suspeito foi contido pelos próprios passageiros e preso em flagrante.

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A Polícia Civil (PCMG) afirmou que ele foi levado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, onde foi ouvido e levado para o sistema prisional.

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