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CRIME SEXUAL

Homem que filmou policial tomando banho em academia de BH é indiciado

Suspeito de 46 anos também furtou notebook minutos após o crime e possui passagens na prisão por estupro de vulnerável e outros delitos

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
10/04/2026 15:44

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Ao ser descoberto, fugiu do local, mas a Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas na região
Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas no Bairro Floresta, em BH; homem foi preso em flagrante seis minutos depois de cometer o crime crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 46 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por filmar, sem consentimento, uma policial militar durante o banho em uma academia no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime ocorreu em 30 março e o suspeito foi preso em flagrante pouco depois, após furtar um notebook em uma loja próxima. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (10/4) durante coletiva de imprensa.

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De acordo com as investigações, a vítima percebeu a presença de um celular posicionado no alto do boxe do banheiro e, ao verificar a situação, flagrou o homem registrando as imagens. Ao ser descoberto, fugiu do local, mas a Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas na região. 

Cerca de seis minutos após o crime na academia, o suspeito voltou a agir e furtou um notebook em uma galeria nas proximidades. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a confirmar a autoria e a sequência dos delitos, permitindo a identificação e localização do homem ainda na área central da capital.

Segundo a Polícia Civil, o investigado apresentou versões contraditórias durante o depoimento, alegando inicialmente que entrou no vestiário por engano. Depois, afirmou que a porta estaria aberta. As justificativas foram descartadas diante das provas reunidas.

O homem foi indiciado pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual e furto. Ele permanece preso preventivamente.

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As autoridades também informaram que o suspeito possui extenso histórico criminal, com registros por crimes sexuais, incluindo estupro e estupro de vulnerável, além de ocorrências por furto, roubo e receptação. O caso da academia é o quarto de natureza sexual atribuído a ele.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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