Arcos da Lapa ganham cara nova após revitalização de R$ 1,7 milhão
Símbolo do Rio foi restaurado com técnica do século XVIII para celebrar 276 anos; entorno do monumento no coração da Lapa também foi renovado
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Os Arcos da Lapa, um dos principais cartões postais do Centro do Rio de Janeiro, receberam uma revitalização completa para celebrar seus 276 anos de história. O projeto contou com um investimento de aproximadamente R$ 1,7 milhão.
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A obra foi concluída na primeira quinzena deste mês pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva). Os trabalhos contemplaram a limpeza técnica, a pintura e a recuperação da Praça Cardeal Câmara, sempre respeitando as características originais da estrutura.
Para a restauração, as equipes utilizaram a técnica secular da caiação, feita com cal virgem. O procedimento permite que a superfície respire, garantindo a preservação adequada de um patrimônio histórico exposto à ação do tempo e à poluição urbana.
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O monumento, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi construído no século XVIII e é símbolo de uma das regiões mais boêmias da cidade.
O projeto também revitalizou o entorno dos 42 arcos que compõem o Aqueduto da Carioca, uma área importante para a economia criativa e a vida noturna. Os painéis A Lapa e Arcos da Lapa, criados por Selaron e localizados próximo ao Santuário de Zé Pelintra, também passaram por manutenção e limpeza.
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Originalmente, os arcos foram erguidos para transportar as águas do Rio Carioca até a então capital da colônia, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento local. Atualmente, a estrutura abriga a passagem do tradicional Bondinho de Santa Teresa e permanece como um dos principais símbolos da paisagem do Rio de Janeiro.