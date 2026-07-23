Guia completo da Arubinha: o 'Caribe' escondido no Rio de Janeiro

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Conhecida como o 'Caribe' escondido do Rio de Janeiro, a Arubinha encanta visitantes com suas águas surpreendentemente cristalinas e calmas. Localizada na Lagoa de Araruama, no município de Arraial do Cabo, o local é uma ponta de areia que avança sobre a lagoa, formando um cenário paradisíaco e ideal para um passeio em família.

A beleza natural e a tranquilidade fazem do destino uma alternativa às praias oceânicas, muitas vezes mais cheias e com mar agitado. Por ser uma praia de lagoa, suas águas são rasas e com temperatura agradável, o que a torna perfeita para crianças e para a prática de esportes aquáticos.

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O que é a Arubinha?

Embora conhecida pelo apelido carinhoso de Arubinha, seu nome oficial é Ponta da Acaíra (ou Alcaíra). Trata-se de uma pequena península de areia branca que avança sobre a Lagoa de Araruama. Os apelidos 'Caribe Fluminense' e 'Caribe Brasileiro' se devem à cor clara da água, que em dias de sol assume tons esverdeados e azulados, criando um contraste único com a vegetação de restinga ao redor.

Como chegar na Arubinha?

O acesso à Arubinha é feito de carro, a partir de Arraial do Cabo. O principal trajeto é pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O ponto de referência é o distrito de Figueira, de onde se deve pegar uma estrada de terra que leva até a ponta de areia. A sinalização é precária, por isso o uso de aplicativos de GPS é fundamental, buscando por "Ponta da Acaíra" ou "Arubinha".

A estrada não é pavimentada e possui trechos de areia fofa e possíveis atoleiros, especialmente após chuvas. O ideal é utilizar veículos 4x4, buggys ou com tração elevada para evitar problemas. Para quem não possui um carro adequado, diversas agências de turismo em Arraial do Cabo oferecem passeios de buggy até o local.

Qual a melhor época para ir?

A Região dos Lagos pode ser visitada durante todo o ano, mas a melhor experiência na Arubinha ocorre durante a primavera e o verão, entre os meses de setembro e março. Nesses períodos, os dias são mais ensolarados e a temperatura da água é mais quente, ressaltando a cor cristalina da lagoa.

A alta temporada, que inclui férias escolares e feriados prolongados, costuma atrair um número maior de visitantes. Para quem busca mais tranquilidade, os meses de abril, maio e junho oferecem um clima ameno e a praia consideravelmente mais vazia.

O que fazer no local?

A infraestrutura na Arubinha é rústica, com poucas barracas de escolas de kite e sem grande oferta de restaurantes. Por isso, a principal dica é levar tudo o que for consumir, como água, lanches e protetor solar. As atividades no local são focadas no contato com a natureza:

Caminho de Moisés: O grande destaque é uma faixa de areia com cerca de 1 km de extensão que adentra a lagoa, formando uma passarela natural com água rasa em ambos os lados, apelidada de "Caminho de Moisés".

Esportes náuticos: os ventos constantes fazem da Arubinha um dos pontos preferidos para a prática de kitesurf e windsurf na região. As águas calmas também são ideais para stand-up paddle e caiaque.

Passeio em família: por ser uma praia de lagoa, sem ondas e com trechos muito rasos, é um ambiente seguro e divertido para crianças pequenas.

Relaxar e apreciar a vista: a paisagem é o principal atrativo. Levar uma cadeira de praia e uma barraca é uma ótima opção para aproveitar o dia com conforto, observando o movimento dos praticantes de esportes e a beleza da lagoa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.