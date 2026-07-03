Angra dos Reis: o refúgio dos famosos que vai além das mansões

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Conhecida como o refúgio de celebridades brasileiras e internacionais, Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, vai muito além das mansões luxuosas. O destino na Costa Verde é um dos mais cobiçados do Brasil por sua natureza exuberante, oferecendo roteiros que cabem em diferentes orçamentos.

A cidade se destaca por um conjunto de belezas naturais que a tornam um destino único. Com uma baía que abriga 365 ilhas, uma para cada dia do ano, e mais de duas mil praias, a região oferece paisagens que misturam o verde intenso da Mata Atlântica com as águas cristalinas do mar. Essa combinação cria um cenário paradisíaco, acessível principalmente por meio de embarcações.

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O que torna Angra dos Reis tão especial?

Angra dos Reis, localizada na Costa Verde fluminense, encanta por sua baía com centenas de ilhas e praias incontáveis. A combinação única de mar em tons de esmeralda e a vegetação preservada da Mata Atlântica cria cenários paradisíacos, acessíveis por passeios de barco.

Quais são os passeios imperdíveis em Angra?

Explorar a baía de Angra é a principal atração turística, e os passeios de lancha ou escuna são indispensáveis para conhecer os pontos mais famosos. Os roteiros mais populares geralmente incluem paradas estratégicas para mergulho e contemplação, revelando o melhor que a região tem a oferecer. Entre os locais mais visitados, destacam-se:

Ilhas Botinas: conhecidas como "ilhas gêmeas", são dois pequenos rochedos rochosos com coqueiros e vegetação nativa, cercados por águas transparentes, perfeitas para a prática de snorkel.

Ilha da Gipóia: uma das maiores da região, abriga a famosa Praia do Dentista, conhecida pela areia branca e fina e por ser ponto de encontro de lanchas e iates.

Lagoa Azul: localizada na Ilha Grande, que pertence a Angra, é uma piscina natural de águas calmas e azuladas, ideal para observar a vida marinha com máscara e snorkel.

Cataguases: uma pequena ilha de areia clara e mar tranquilo, que se assemelha a uma paisagem caribenha. É uma das paradas mais procuradas por sua beleza cênica.

Como chegar em Angra dos Reis?

O principal acesso a Angra dos Reis é terrestre, pela rodovia BR-101, mais conhecida como Rio-Santos. A estrada, embora sinuosa em alguns trechos, oferece vistas deslumbrantes do litoral. A cidade está a cerca de 156 quilômetros da capital do Rio de Janeiro e a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, sendo um destino viável para viagens de carro ou ônibus a partir das duas maiores metrópoles do país.

Qual a melhor época para visitar?

A alta temporada coincide com o verão, entre dezembro e março, quando as temperaturas são elevadas e a cidade recebe um grande número de turistas. Para quem busca clima agradável com menos movimento e preços mais acessíveis, os meses de outono, como abril e maio, e de primavera, como setembro e outubro, são excelentes alternativas, com dias ensolarados e menor probabilidade de chuva.

Além das ilhas, o Centro Histórico de Angra dos Reis reserva construções coloniais, igrejas e o Convento de São Bernardino de Sena, que proporcionam um mergulho na história local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.