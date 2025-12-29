4 ilhas paradisíacas perto de Mangaratiba para um passeio de barco

Para quem busca um refúgio da rotina, a região de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, é um ponto de partida para verdadeiros paraísos acessíveis pelo mar. Com águas cristalinas e vegetação exuberante, diversas ilhas próximas se tornaram destinos ideais para passeios de um dia, oferecendo uma experiência única de contato com a natureza.

Explorar essas joias da Baía de Sepetiba é mais simples do que parece. A maioria dos roteiros pode ser feita em um único dia, com saídas de barco ou lancha direto dos cais da cidade ou de distritos como Itacuruçá. Cada ilha oferece uma atmosfera diferente, de praias desertas a locais com boa infraestrutura.

Conheça quatro opções imperdíveis para incluir no seu próximo roteiro:

Ilha de Jaguanum

Um refúgio para quem busca tranquilidade e praias quase desertas. O local não tem carros e preserva um ambiente rústico, com trilhas que conectam praias como a da Pitangueira e a do Araçá. As águas são extremamente calmas, ideais para um mergulho relaxante e para a prática de stand-up paddle.

Ilha de Itacuruçá

Itacuruçá é um distrito de Mangaratiba que serve como ponto de partida e também dá nome à principal ilha de um pequeno arquipélago. Com mais infraestrutura, possui quiosques e restaurantes na areia. É uma ótima opção para famílias, pois oferece praias de fácil acesso e mar sereno, como a Praia Grande.

Ilha de Guaíba

Frequentemente incluída em roteiros de passeio, a Ilha de Guaíba é famosa por suas águas cristalinas e tranquilas, ideais para snorkeling. Por ser menos movimentada, oferece uma sensação de exclusividade e contato direto com a natureza preservada, sendo um ponto perfeito para relaxar e observar a vida marinha.

Restinga da Marambaia

Com dezenas de quilômetros de praias selvagens, a restinga é uma área controlada pelo Exército e pela Marinha, o que garante sua preservação. Passeios de barco autorizados levam a praias específicas, como a Praia do Canto. O visual é único, com areia branca e vegetação nativa intocada.

