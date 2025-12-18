Alter do Chão (PA): um guia completo do Caribe Amazônico

Conhecida como o Caribe Amazônico, a vila de Alter do Chão, no Pará, revela um cenário único onde praias de areia branca surgem em meio às águas escuras do rio Tapajós. Localizada a cerca de 37 quilômetros de Santarém, a região atrai visitantes em busca de uma experiência que combina a imensidão da floresta com a tranquilidade de praias fluviais.

O destino oferece uma imersão completa na cultura e na natureza amazônica. Sua paisagem se transforma drasticamente ao longo do ano, criando dois destinos distintos em um só lugar. Planejar a viagem de acordo com o ciclo das águas é fundamental para aproveitar ao máximo o que a vila tem a oferecer.

Melhor época para visitar

O segredo para aproveitar as famosas praias de Alter do Chão está no regime das águas do rio Tapajós. O período ideal, conhecido como vazante, vai de agosto a janeiro. Nessa época, o nível do rio baixa e expõe extensas faixas de areia, incluindo a famosa Ilha do Amor. Para uma imersão cultural, setembro é especial por sediar a Festa do Çairé, um dos eventos folclóricos mais importantes da região.

Já entre fevereiro e julho, na cheia, as praias desaparecem e a paisagem se transforma, permitindo passeios de barco por florestas alagadas, os igapós. Embora diferente, a estação chuvosa também tem seu encanto, com foco maior na exploração da selva e dos canais.

Como chegar a Alter do Chão

O principal acesso a este paraíso amazônico é pelo Aeroporto de Santarém (STM), que recebe voos das principais capitais do Brasil. Do aeroporto até a vila, o trajeto de cerca de 37 quilômetros pode ser feito de táxi, transporte por aplicativo ou transfers compartilhados, com valores que costumam variar entre R$ 80 e R$ 120. Há também uma linha de ônibus que conecta Santarém a Alter do Chão, uma opção mais econômica.

Principais atrações e passeios

A experiência em Alter do Chão vai muito além de apenas relaxar na areia. A região é rica em passeios que exploram tanto as águas do Tapajós quanto a floresta ao redor. Organizar o roteiro com antecedência ajuda a otimizar o tempo e conhecer os pontos mais importantes.

Ilha do Amor

O cartão-postal do destino é uma ponta de areia que se forma em frente à orla da vila. Para chegar lá, basta uma rápida travessia de canoa. A ilha oferece estrutura de quiosques com petiscos e bebidas, sendo o ponto central da vida diurna no local.

Floresta Nacional do Tapajós

Um passeio essencial é a visita à Floresta Nacional do Tapajós (Flona). Ali, os visitantes podem caminhar por trilhas, conhecer comunidades ribeirinhas e se impressionar com a Samaúma, uma árvore gigante com séculos de existência.

Canal do Jarí

O Canal do Jarí é o lugar ideal para a observação da vida selvagem. Durante os passeios de barco, é comum avistar botos, jacarés e diversas espécies de aves. A navegação por seus igarapés proporciona um contato direto com a floresta.

Ponta do Cururu

Para fechar o dia, a Ponta do Cururu é o ponto de encontro para assistir a um pôr do sol espetacular. Muitos passeios incluem uma parada estratégica no local para contemplar o visual e, com sorte, ver os botos nadando perto da margem.

