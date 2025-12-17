Assine
Maragogi e Maceió: um roteiro completo pelas praias de Alagoas

Descubra as belezas do 'Caribe brasileiro' com dicas de passeios, onde se hospedar e a melhor época para visitar as famosas piscinas naturais

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 11:55

As águas cristalinas e a orla movimentada de Alagoas, com praias como Maragogi e Maceió, encantam visitantes. crédito: Photo by Nino Souza: https://www.pexels.com/photo/vista-da-praia-de-aguas-turquesa-com-varias-barracas-18146824/

Alagoas se consolida como um dos destinos mais procurados do Brasil, e não é por acaso. O estado, apelidado de "Caribe brasileiro", combina uma orla urbana vibrante em Maceió com as águas tranquilas e cristalinas de Maragogi. Para quem planeja uma visita, organizar um roteiro que aproveite o melhor dos dois lugares é a chave para uma viagem inesquecível.

A viagem geralmente começa em Maceió, a capital. A orla urbana é um dos principais atrativos, com destaque para as praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Em Pajuçara, o programa clássico é o passeio de jangada até as piscinas naturais, formadas a poucos quilômetros da costa. É uma experiência ideal para famílias e para quem busca um mergulho tranquilo.

Já a praia de Ponta Verde é famosa pelo seu calçadão movimentado e pelas barracas de praia que oferecem o melhor da culinária local. Ao lado, Jatiúca atrai um público mais jovem e surfistas, com ondas um pouco mais fortes e uma excelente estrutura de bares e restaurantes.

Maragogi e o segredo das marés

A cerca de 130 quilômetros de Maceió, Maragogi é o ponto alto da viagem para muitos. O principal atrativo são as famosas piscinas naturais, conhecidas como Galés, Taocas e Barra Grande. Para aproveitar o passeio, é fundamental consultar a tábua de marés antes de marcar a visita. Os passeios de catamarã ou lancha só acontecem durante a maré baixa, quando os bancos de corais ficam expostos.

As águas transparentes e repletas de peixes coloridos criam um cenário único, perfeito para a prática de snorkel. A recomendação é agendar o passeio com antecedência, especialmente na alta temporada, pois há um limite diário de visitantes para preservar os corais.

Dicas para planejar sua viagem

Organizar a logística é simples, mas alguns pontos merecem atenção para garantir que tudo saia como esperado. Conhecer o clima e as opções de transporte pode fazer toda a diferença na sua experiência em Alagoas.

Melhor época para ir: a estação seca, que vai de setembro a março, é a mais indicada. Nesse período, as chuvas são raras e a água do mar fica ainda mais clara, ideal para os passeios às piscinas naturais. Os meses de abril a agosto costumam ser mais chuvosos.

Onde se hospedar: em Maceió, as melhores opções de hotéis e pousadas se concentram na orla de Ponta Verde e Pajuçara. Em Maragogi, a oferta vai de resorts luxuosos com tudo incluído a pousadas mais charmosas e econômicas, tanto no centro quanto em praias mais afastadas.

Como se locomover: alugar um carro no aeroporto de Maceió é a forma mais prática de explorar a região. A estrada que liga a capital a Maragogi, a AL-101, é bem sinalizada e permite que o visitante descubra outras praias pelo caminho, como São Miguel dos Milagres, no seu próprio ritmo.

