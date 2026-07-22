Grande BH: motorista é preso com carro roubado no Rio de Janeiro
A ação dos agentes de segurança foi feita na BR-381; o condutor afirmou à polícia que comprou o carro parcelado
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Um motorista de 52 anos foi preso em Sabará, cidade da Grande Belo Horizonte, por receptação de um veículo roubado no estado do Rio de Janeiro (RJ). A ação feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/7) na BR-381.
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Segundo os agentes de segurança, em ação de combate a crimes nesta manhã, uma equipe posicionada no km 442 da rodovia abordou um Nissan Kicks.
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Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram indícios de adulteração nos identificadores constatando que o automóvel era um clone, e que o original havia sido roubado no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro.
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Ao ser questionado pelos agentes, o motorista disse que comprou o carro por R$ 150 mil, dando R$ 50 mil de entrada e o parcelando o restante em 48x.
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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sabará. Ele vai responder por crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. O carro foi levado ao pátio e permanece à disposição das autoridades.