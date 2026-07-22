Grande BH: motorista é preso com carro roubado no Rio de Janeiro

Um motorista de 52 anos foi preso em Sabará, cidade da Grande Belo Horizonte, por receptação de um veículo roubado no estado do Rio de Janeiro (RJ). A ação feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/7) na BR-381.

Segundo os agentes de segurança, em ação de combate a crimes nesta manhã, uma equipe posicionada no km 442 da rodovia abordou um Nissan Kicks.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram indícios de adulteração nos identificadores constatando que o automóvel era um clone, e que o original havia sido roubado no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado pelos agentes, o motorista disse que comprou o carro por R$ 150 mil, dando R$ 50 mil de entrada e o parcelando o restante em 48x.

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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sabará. Ele vai responder por crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. O carro foi levado ao pátio e permanece à disposição das autoridades.