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Jornalista Delson Carlos é encontrado morto em apartamento de Goiânia

De acordo com a PMGO, o jornalista teria sido ferido com uma faca e já teve a morte confirmada no local

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Correio Braziliense
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Repórter
24/07/2026 22:43 - atualizado em 24/07/2026 22:43

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Delson Carlos
Delson Carlos crédito: Reprodução/Instagram/@delsoncarlosoficial

O jornalista Delson Carlos foi encontrado morto nesta sexta-feira (24/7), dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. A Polícia Militar de Goiás afirmou, preliminarmente, que ao menos duas mulheres estariam no local quando ocorreu um desentendimento.

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Ainda de acordo com a corporação, o jornalista teria sido ferido com uma faca e já teve a morte confirmada no local.

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O imóvel não era de Delson, que apenas alugava o espaço. Testemunhas indicaram que uma das mulheres seria a proprietária, mas a Polícia Civil ainda apura a dinâmica dos fatos. A mulher, que não teve a identidade divulgada, permaneceu no apartamento após a localização do corpo, o que levou ao acionamento de equipes da PM e do Corpo de Bombeiros. Ela só deixou o local após negociação com os agentes e foi levada à Central de Flagrantes.

O corpo de Delson será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames, ainda sem data para conclusão. O caso foi inicialmente reportado pelo Jornal Opção.

Dinâmica

De acordo com o g1, o trio consumiu bebida alcoólica dentro do imóvel. A síndica e o porteiro do condomínio teriam ouvido um desentendimento no interior do apartamento, onde Delson teria agredido uma das mulheres. A vítima desse primeiro ataque teria reagido e esfaqueado o jornalista.

Luto nas redes

Nas redes sociais do jornalista, diversos amigos prestaram homenagens ao profissional. Muitos reagiram com surpresa à morte, dizendo não acreditar no desfecho trágico.

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“Misericórdia, que tristeza. Ele foi um grande cliente, inclusive publicou duas vezes matérias nossas em sua coluna. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, disse um dos internautas.

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