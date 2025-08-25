Jerry Adler, de 'Família Soprano' e 'The good wife', morre aos 96 anos

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Jerry Adler, conhecido por seus papéis em "Família Soprano", "The good wife" e "Rescue me", morreu aos 96 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ neste domingo (23/8). De acordo com a publicação, o ator morreu na noite de sexta-feira (21/8), na casa dele, em Nova York (EUA). A causa não foi divulgada pela família.

Em "The good wife" e "The good fight", Adler viveu o advogado Howard Lyman. Em "Rescue me", seu papel foi o do chefe dos bombeiros Sidney Feinberg. Em "Família Soprano", interpretou o "consigliere" Hesh Rabkin. Na série, Rabkin era um dos principais confidentes do protagonista, o chefão da máfia Tony Soprano (James Gandolfini).

Relembre Adler em uma cena de Família Soprano aqui.

Adler atuou, ainda, nas séries "Esquadrão resgate" e "Transparent", e em filmes como "Um misterioso assassinato em Manhattan", de Woody Allen, no qual interpreta Paul House, um dono de cinema que assassina a esposa para viver com a amante mais jovem. Quando começou a atuar, Adler já tinha mais de 60 anos.

Antes disso, a partir dos anos 1950, foi diretor e contrarregra na Broadway, trabalhando em grandes peças, como a produção original de "My fair lady", com Julie Andrews, em 1956. Na Broadway, marcou presença também como gerente de produção e supervisor em montagens como "Os homens preferem as loiras".

Adler deixa a mulher, Joan Laxman, com quem era casado desde 1994.

