LUTO

Jerry Adler, de 'Família Soprano' e 'The good wife', morre aos 96 anos

Veterano começou a atuar na TV e no cinema quando já tinha mais de 60 anos, após carreira nos bastidores do teatro

Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív
25/08/2025 12:53

Ator Jerry Adler
Ator Jerry Adler crédito: Ben Gabbe/AFP

Jerry Adler, conhecido por seus papéis em "Família Soprano", "The good wife" e "Rescue me", morreu aos 96 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ neste domingo (23/8). De acordo com a publicação, o ator morreu na noite de sexta-feira (21/8), na casa dele, em Nova York (EUA). A causa não foi divulgada pela família. 

Em "The good wife" e "The good fight", Adler viveu o advogado Howard Lyman. Em "Rescue me", seu papel foi o do chefe dos bombeiros Sidney Feinberg. Em "Família Soprano", interpretou o "consigliere" Hesh Rabkin. Na série, Rabkin era um dos principais confidentes do protagonista, o chefão da máfia Tony Soprano (James Gandolfini). 

Relembre Adler em uma cena de Família Soprano aqui.

 

Adler atuou, ainda, nas séries "Esquadrão resgate" e "Transparent", e em filmes como "Um misterioso assassinato em Manhattan", de Woody Allen, no qual interpreta Paul House, um dono de cinema que assassina a esposa para viver com a amante mais jovem. Quando começou a atuar, Adler já tinha mais de 60 anos. 

Leia Mais

 

Antes disso, a partir dos anos 1950, foi diretor e contrarregra na Broadway, trabalhando em grandes peças, como a produção original de "My fair lady", com Julie Andrews, em 1956. Na Broadway, marcou presença também como gerente de produção e supervisor em montagens como "Os homens preferem as loiras".

Adler deixa a mulher, Joan Laxman, com quem era casado desde 1994.

overflay