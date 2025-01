Musical baseado em filme de Woody Allen deve ganhar versão brasileira

O diretor e cenógrafo Kleber Montanheiro planeja uma versão brasileira do musical “Tiros na Broadway”, baseado no filme homônimo de Woody Allen, lançado em 1994.

O projeto para o espetáculo, autorizado pelo Ministério da Cultura a captar R$ 6,3 milhões por meio da Lei Rouanet, pretende adaptar para uma realidade brasileira a história contada por Allen no filme e em um musical que fez sucesso na Broadway.

A história se passa nos anos 1920, quando um autor de peças teatrais se vê forçado a aceitar no elenco de um espetáculo uma jovem sem talentos, mas que namora um gângster que produz a peça. Nos EUA, o musical baseado no filme estreou em 2014 e foi indicado a seis categorias do prêmio Tony, o Oscar do teatro.

A versão brasileira de “Tiros na Broadway”, ainda sem previsão de estreia, deve passar, inicialmente, por São Paulo.