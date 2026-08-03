Assine
overlay
Início Cultura
DEEPFAKES

Paolla Oliveira relata ser vítima de deepfakes pornográficos

Atriz afirma que criminosos usam seu rosto em conteúdos de teor sexual e declarações falsas

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
03/08/2026 09:43 - atualizado em 03/08/2026 12:05

compartilhe

SIGA
×
Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Paolla Oliveira revelou que já foi viciada em FIFA e também gosta de clássicos como Tomb Raider e Mario Bros. crédito: Redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 44, afirmou que tem sido alvo recorrente de montagens feitas com inteligência artificial e denunciou a circulação de imagens e vídeos falsos usando sua identidade. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibida nesse domingo (2/8), a atriz relatou que criminosos utilizam seu rosto em conteúdos de teor sexual e em gravações manipuladas que simulam declarações nunca feitas por ela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, corpo circulando por aí com rosto em cima que não é o meu", afirmou. Segundo a atriz, a popularização de ferramentas de inteligência artificial tornou esse tipo de fraude mais simples e acessível, ampliando a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais e em plataformas de mensagens.

 

Leia Mais


No final de junho, Paolla já tinha alertado seus seguidores sobre vídeos e fotos que circulam na internet com a sua imagem, mas foram criados com inteligência artificial. Ela reforçou que, segundo levantamento do NetLab, laboratório da UFRJ especializado em estudos sobre internet, foram identificados 198 anúncios fraudulentos utilizando a imagem da atriz em pouco mais de três meses.

Segundo a pesquisa, a maioria dessas publicações direcionava usuários para grupos privados em aplicativos de mensagens, onde eram comercializados deepfakes pornográficos envolvendo a atriz.

A reportagem também mostrou que o problema não se restringe a figuras públicas. Mulheres anônimas e adolescentes têm sido vítimas da mesma prática, com montagens de conteúdo sexual produzidas e compartilhadas sem consentimento. "Tem um movimento muito gigante que a gente nem se aproxima dele. A gente tem que ter medo, sim. Mas quem sou eu diante dessa tecnologia toda? Essa corrida desleal não vai parar, mas a gente não pode ser engolida", concluiu Paolla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

deepfake entrevista fantastico paolla-oliveira rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay