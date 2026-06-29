Paolla Oliveira relata rotina com advogados por causa de deepfakes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Paolla Oliveira alertou seus seguidores sobre vídeos e fotos que circulam na internet com a sua imagem, mas que foram criados com inteligência artificial. Ela falou sobre o tema num vídeo publicado neste domingo (28/6) e pediu pela regulamentação da tecnologia no Brasil.





"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Vídeos meus falando coisas que eu nunca disse. Um corpo circulando por aí com o rosto em cima que não é o meu", diz. A atriz disse que isso já virou rotina: "Toda semana tenho que falar com um advogado".

Ela refletiu sobre o uso abusivo de IA na imagem de mulheres e o impacto que isso pode trazer na vida de meninas. "Que mulher cresce inteira em um mundo onde qualquer pessoa pode despi-la, deixá-la vulnerável, em segundos? Que poder é esse?", questiona a atriz.

"A credibilidade de uma mulher ainda é medida pela imagem dela. Agora, me diz, como a gente constrói uma imagem de credibilidade num mundo onde o tempo inteiro estão criando imagens falsas da gente, sem o menor pudor?", continua ela.

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Por fim, Paolla refletiu que é preciso debater, regulamentar e encontrar formas de responsabilizar quem cria conteúdo com deepfake. "Esse poder não é novo. A tecnologia não inventou esse abuso, mas ela deu velocidade, alcance, essa aparência assustadora que a gente está vivendo agora", completa.