Celebridades e TV
Paolla Oliveira estreia filme de terror nos cinemas e prioriza projeto na Netflix
-
Com direção de Clarissa Appelt e Daniel Dias, a trama se passa em um casarão no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, onde Ana, ao lado do irmão Diego, vivido por Pedro Henrique Müller, tenta organizar a venda do imóvel e acaba revivendo segredos e traumas familiares. Foto: Divulgação / Olhar Filmes
-
"Herança de Narcisa" passou por festivais nacionais e internacionais. O longa venceu o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no Festival do Rio, foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes e no Fantaspoa, e também integrou a programação do Cinequest Film e Creativity Festival, nos Estados Unidos. Foto: Divulgação / Olhar Filmes
-
Além disso, Paolla Oliveira recusou o convite para integrar o elenco de "Lá na Minha Terra", próxima novela das seis da TV Globo, e optou por estrelar o novo filme da Netflix, "A Estranha na Cama". A atriz também está cotada para estrelar um novo melodrama da gigante do streaming. Foto: Divulgação / Felipe Braga
-
As gravações do longa tiveram início em 26 de março de 2026 e completam o elenco nomes como Bella Campos, Emílio Dantas, Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti. O filme é baseado no livro homônimo de Raphael Montes, que também assina o roteiro ao lado de Janaina Tokitaka, com direção de Esmir Filho. A trama acompanha um casal em crise que decide abrir o relacionamento como forma de salvar o casamento. Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Nascida em São Paulo em 14 de abril de 1982, Paolla Oliveira é formada em fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul e estudou na Escola de Atores Wolf Maya. A atriz estreou na Rede Record em 2004, na novela "Metamorphoses", e migrou para a TV Globo no ano seguinte, e apareceu em "Belíssima". Foto: Reprodução / Instagram
-
Paolla viveu papéis marcantes na televisão, como a designer Marina em "Insensato Coração", a médica Paloma em "Amor à Vida", a vilã Melissa em "Além do Tempo" e a policial Jeiza em "A Força do Querer". Também deu vida à influenciadora digital Vivi Guedes em "A Dona do Pedaço" e a Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". Foto: Divulgação / Globo
-
Paolla foi Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio entre 2020 e 2025, posto que havia ocupado anteriormente também em 2009 e 2010. Em março de 2025, a atriz se despediu da função durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. Em julho do mesmo ano, a escola de samba de Caxias anunciou que Paolla assumiria, a partir de 2026, o novo posto de Rainha de Honra da agremiação. Foto: Reprodução / Instagram
-