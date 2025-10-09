Galeria
Netinho de Paula tem direitos autorais penhorados por constranger mulher na TV
O montante, atualizado até julho de 2025, é de R$ 114.869,58, e deverá ser depositado em juízo pela Associação Brasileira de Música e Arte, a Abramus. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A medida atende à ação movida por Maria da Graça Cunha, que processou o artista por danos morais após ter sido exposta durante uma edição do programa “Domingo da Gente”, exibido pela Record TV no início dos anos 2000. Foto: Divulgação
O processo foi aberto em 2001, depois que a participante alegou ter sido constrangida por Netinho em rede nacional. Ela havia procurado o programa em busca de ajuda financeira para custear o tratamento da irmã, que precisava de um transplante renal. Foto: Divulgação
Durante a atração, o apresentador tentou persuadi-la a doar um de seus rins à irmã. Maria da Graça recusou, explicando que não poderia se afastar do trabalho nem desistir de um concurso público para o qual estava inscrita - caso aprovada, ela ganharia um salário mensal de cerca de R$ 700 na época. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
A insistência de Netinho, que chegou a chorar, acabou repercutindo de forma negativa para a convidada, que afirmou ter sido hostilizada após a exibição do quadro. Nos autos do processo, consta que Maria da Graça acabou cedendo à pressão e realizou a doação do rim, o que a impediu de participar do concurso e resultou na perda do emprego. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
-
A 23ª Vara Cível de São Paulo considerou a ação parcialmente procedente e fixou a compensação em R$ 15 mil. Na sentença, o juiz observou que a forma como o programa foi conduzido acabou expondo a participante a uma situação humilhante e de julgamento público, ferindo sua reputação e dignidade. Foto: Anna Varsányi por Pixabay
Em 2022, diante do não pagamento da indenização, os direitos autorais de Netinho sofreram o primeiro bloqueio judicial. O artista voltou a recorrer, mas, dois anos depois, a dívida atingiu R$ 163 mil, levando à apreensão de seu passaporte. Parte do valor foi quitada com a penhora, mas ainda resta um saldo pendente. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
José de Paula Neto, mais conhecido como Netinho de Paula, nasceu em 11 de julho de 1970, na cidade de São Paulo. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
Desde jovem, Netinho enfrentou dificuldades econômicas. Com apenas sete anos, ele trabalhou vendendo doces em trem na cidade de Carapicuíba como forma de complementar a renda da família. Foto: Divulgação
A sua carreira artística começou em 1986, integrando o grupo de pagode Negritude Júnior, formado no conjunto habitacional onde residia. Foto: Divulgação
Em 2001, Netinho de Paula deixou o Negritude Júnior para seguir carreira solo e, ao mesmo tempo, deu início também à sua atuação como apresentador de televisão. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
Foi na Record TV que ele ganhou destaque com o programa “Domingo da Gente”, que foi ao ar entre 2001 a 2006. Na atração, ele comandou quadros como “Um Dia de Princesa”, com forte apelo social em comunidades periféricas. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
Mais adiante, ele comandou atrações como “Show da Gente”, no SBT, “Programa da Gente”, na RedeTV!, “Brasil da Gente”, na Band, e o “É da Gente” na RedeTV - alternando projetos e mudanças de emissora conforme o contexto da mídia. Foto: Divulgação
Sua incursão na política ocorreu em 2008, quando foi eleito vereador de São Paulo pelo PCdoB, obtendo 84.406 votos e figurando entre os mais votados. Em 2012, obteve reeleição para o mesmo cargo. Com o êxito eleitoral, também esteve entre os pré-candidatos a prefeito de São Paulo, mas desistiu da disputa. Foto: Divulgação
Além da música, da TV e da política, Netinho sempre manteve envolvimento com projetos sociais. Entre eles destaca-se a Casa da Gente, uma iniciativa originada na comunidade de onde ele veio, que oferece suporte educativo, musicalização, oficinas culturais e atendimento a jovens e famílias. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula
Sua discografia inclui lançamentos solo e coletâneas ao vivo, bem como projetos que celebram sua trajetória e os 30 anos de ligação com o Negritude Júnior. Foto: Divulgação
Em sua trajetória, Netinho de Paula esteve no centro de algumas polêmicas. Em fevereiro de 2005, o cantor foi acusado de agredir sua então esposa, Sandra Crunfli. Na época, fotos com a decoradora de olhos roxos tiveram grande repercussão. Foto: Divulgação
Em 20 de novembro do mesmo ano, durante o Troféu Raça Negra, em São Paulo, o artista agrediu o humorista Rodrigo Scarpa, o Vesgo, integrante do programa Pânico na TV, após ter se irritado com uma pergunta de tom provocativo feita pelo repórter. O caso terminou com uma condenação judicial, que obrigou Netinho a pagar indenização de R$ 44.670,00 ao comediante. Foto: instagram/@netinhodepaula - instagram/@rodrigoscarpa
Netinho tem sete filhos. Uma curiosidade de sua vida amorosa é que ele teve um relacionamento de quatro com anos com a atriz Taís Araújo, na década de 1990. Foto: Reprodução do Facebook