Netinho de Paula tem direitos autorais penhorados por constranger mulher na TV

A insistência de Netinho, que chegou a chorar, acabou repercutindo de forma negativa para a convidada, que afirmou ter sido hostilizada após a exibição do quadro. Nos autos do processo, consta que Maria da Graça acabou cedendo à pressão e realizou a doação do rim, o que a impediu de participar do concurso e resultou na perda do emprego. Foto: Reprodução do Instagram @netinhodepaula