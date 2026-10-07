Assine
overlay
Início Cultura
ESPECTRO AUTISTA

Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela que tem autismo

Aos 57 anos, a atriz falou sobre o diagnóstico tardio e como usou o humor como uma 'máscara' para se esconder durante a vida

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
07/10/2026 08:49

compartilhe

×
Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela diagnóstico de autismo
Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela diagnóstico de autismo crédito: Tupi

Tisha Campbell, conhecida por interpretar Jay Kyle na sitcom "Eu, a Patroa e as Crianças", revelou ter sido diagnosticada com autismo aos 57 anos. A atriz compartilhou a informação durante uma entrevista ao programa de rádio Way Up With Angela Yee.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Na ocasião, Campbell falava sobre o livro lançado recentemente, A Word: A Mothers Journey Through Autism and Love. A obra relata a experiência de criar seu filho, Xen, que também é autista.


A atriz também revelou que foi diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Tenho muita coisa acontecendo, afirmou. A vida inteira, usei uma máscara em público, e essa máscara se escondia com meu jeito barulhento e minhas piadas.



Leia Mais





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Ela explicou que essa era sua maneira de se esconder à vista de todos. Segundo Campbell, a ideia de realizar uma avaliação para autismo partiu de sua terapeuta. As duas trabalhavam questões relacionadas a traumas quando passaram a compreender melhor o funcionamento do sistema nervoso da atriz.


Tópicos relacionados:

entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay