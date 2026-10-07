Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela que tem autismo

Tisha Campbell, conhecida por interpretar Jay Kyle na sitcom "Eu, a Patroa e as Crianças", revelou ter sido diagnosticada com autismo aos 57 anos. A atriz compartilhou a informação durante uma entrevista ao programa de rádio Way Up With Angela Yee.

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Na ocasião, Campbell falava sobre o livro lançado recentemente, A Word: A Mothers Journey Through Autism and Love. A obra relata a experiência de criar seu filho, Xen, que também é autista.

A atriz também revelou que foi diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Tenho muita coisa acontecendo, afirmou. A vida inteira, usei uma máscara em público, e essa máscara se escondia com meu jeito barulhento e minhas piadas.

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Ela explicou que essa era sua maneira de se esconder à vista de todos. Segundo Campbell, a ideia de realizar uma avaliação para autismo partiu de sua terapeuta. As duas trabalhavam questões relacionadas a traumas quando passaram a compreender melhor o funcionamento do sistema nervoso da atriz.