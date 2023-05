Cantora Sia revela diagnóstico tardio de autismo em podcast

677

Sia é conhecida por usar perucas que escondem o rosto. (foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP) Na última sexta-feira (26/5), a cantora Sia compartilhou uma revelação pessoal durante sua participação no podcast Rob Has a Podcast. A artista, conhecida por sempre usar perucas para esconder o rosto, contou que foi diagnosticada com autismo, embora não tenha detalhado quando recebeu o diagnóstico. Segundo Sia, ela está no espectro autista e passa por um processo de recuperação.





A cantora, de 45 anos, afirmou que somente nos últimos dois anos conseguiu se tornar totalmente ela mesma. Ela mencionou que o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) afirma que o autismo pode ser identificado aos 18 meses de idade ou até antes. Para Sia, o diagnóstico tardio mudou sua vida e sua percepção de si mesma, permitindo que hoje ela se ame como é.





Durante a conversa no podcast, Sia refletiu sobre a importância de ser autêntico e como isso afeta a maneira como os outros a veem e a amam. Ela disse que ninguém pode conhecer e amar alguém que vive com segredos e vergonha. A cantora ressaltou que, ao compartilhar seus segredos mais profundos e vergonhosos com estranhos, e perceber que eles riem junto com ela, ela se sente vista e compreendida pela primeira vez em sua vida.





Sia concluiu sua participação no podcast destacando a importância de sermos verdadeiros conosco e com os outros, deixando de lado a necessidade de fingir ser algo que não somos. Essa atitude, segundo ela, permite que possamos viver como seres humanos com corações abertos e sinceros.