Priscilla Alcântara enfrenta críticas após transição do gospel para pop

Priscilla ficou conhecida por ter sido apresentadora do Bom Dia e Companhia. (foto: Instagram/Reprodução)



A artista Priscilla Alcântara tem enfrentado críticas e comentários ofensivos em relação à sua mudança de carreira, deixando a música gospel para se dedicar ao estilo pop. Em entrevista ao podcast Otalab, Priscilla compartilhou como os ataques religiosos se tornaram frequentes e como sua fé cristã a ajuda a lidar com essas situações. "A fé é a raiz que me sustenta, onde quer que eu vá. Por isso eu sou tão livre, porque sei da força da minha fé. Posso sentir ventos diferentes, porque isso não me abala", afirmou a cantora.





Priscilla Alcântara é também conhecida por ter sido apresentadora do programa Bom Dia e Companhia, no SBT. Depois de sua passagem pela emissora, ela iniciou sua carreira como cantora gospel e agora lançou seu primeiro álbum pop.





Diante das críticas e acusações de estar "desviada" da igreja, a cantora adotou o termo como uma forma de empoderamento: "Eu me desviei da expectativa das pessoas, de um padrão, do fanatismo religioso. Nesse sentido, eu sou a maior desviada, você não vai encontrar ninguém mais desviada do que eu".





A mudança de estilo musical de Priscilla Alcântara gerou debates na internet, dividindo opiniões sobre sua carreira e trajetória pessoal. Entretanto, a cantora segue firme em sua decisão e aposta no sucesso de seu novo trabalho.