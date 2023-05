Universal pretende comprar catálogo do Queen por mais de US$ 1 bilhão

677

Caso se concretize, será a maior soma já paga por um catálogo de músicas. (foto: Divulgação)

O Universal Music Group está planejando adquirir o catálogo musical do Queen do Disney Music Group, conforme informou uma fonte com conhecimento em aquisições musicais à CNN. A fonte revela que o valor da transação pode superar a marca de US$ 1 bilhão. Entretanto, um representante do Disney Music Group afirmou ao canal que não há intenção de vender o catálogo no momento.





Apesar das declarações, a fonte da CNN garante que as negociações entre os dois grupos estão avançadas e que o valor da compra, que pode ser concluída dentro de um mês, deve ultrapassar US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões). A fonte ainda reforça que o acordo "deve ser finalizado em um mês".

Caso a aquisição se concretize, será a maior soma já paga por um catálogo de músicas, superando o recorde atual mantido pela compra das faixas do cantor Bruce Springsteen por cerca de US$ 500 milhões. A negociação entre Universal Music Group e Disney Music Group tem potencial para movimentar o mercado musical e reforçar a importância dos catálogos de artistas consagrados.