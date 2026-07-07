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SZA diz que recebeu diagnóstico de autismo de alto funcionamento

Cantora norte-americana de 36 anos relatou que fez uma pausa na agenda de trabalhos para passar por avaliações com profissionais

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Folhapress - Notícias
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Repórter
07/07/2026 18:42

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A seleção gerou controvérsias, especialmente por incluir álbuns mais novos, como
Sza usou conta alternativa no Instagram para revelar diagnóstico crédito: divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - SZA, 36, disse que foi diagnosticada com autismo de alto funcionamento.

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A cantora usou sua conta secundária no Instagram para revelar o diagnóstico, e também contou que tem traços da síndrome de Asperger. Ela relatou que fez uma pausa na agenda de trabalhos para passar por avaliações com profissionais.

A artista disse como o diagnóstico trouxe maior entendimento sobre alguns de seus comportamentos, como sua atenção aos detalhes e presença constante nas redes sociais.

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"Parem de brincar com a minha cara, porque o reconhecimento de padrões me avisou e eu vou chegar ao fundo dessa história, viu? Aliás, tenho quase certeza de que é por isso que estou levando a questão da IA tão para o pessoal. E também por isso que estou em todas as seções de comentários", escreveu na legenda.

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