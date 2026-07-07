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Zé Felipe se diz recuperado após posts polêmicos: 'Cachaceiro arrependido'

O cantor utilizou suas redes sociais nesta terça (7/7) para se desculpar por críticas feitas à Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
07/07/2026 16:37

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Zé Felipe se diz recuperado após posts polêmicos:
Zé Felipe se disse arrependido dos comentários que fez no último domingo, depois de ter consumido álcool crédito: Tupi

O cantor Zé Felipe utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (7/7) para se desculpar por uma série de publicações polêmicas feitas após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Sob efeito de bebida alcoólica, o artista havia postado vídeos com ataques diretos a jogadores e críticas ácidas ao comportamento do time nacional.

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O sertanejo admitiu ter sentido uma "ressaca moral" ao rever o conteúdo produzido durante a madrugada. Ele estava no Mato Grosso do Sul para um show quando acompanhou a derrota do Brasil contra a Noruega. "Acordei hoje, apaguei tudo os vídeos que eu fiz ontem de madrugada. Vergonha, véi", confessou aos seguidores.

Zé Felipe direcionou as críticas a Vini Jr. após o atacante cumprimentar Erling Haaland no fim da partida. O cantor questionou a postura dos jogadores brasileiros e comparou a atitude da Seleção com a da Argentina, afirmando que o Brasil estaria "bonzinho" diante das derrotas.

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Em outro momento, também ironizou Haaland. Depois de apagar as publicações, Zé Felipe atribuiu o episódio ao excesso de bebida e brincou com a situação. "O problema do cachaceiro é esse. Acorda de ressaca e repensa a vida inteirinha", disse.

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