Solange Couto revelou ter dado cotovelada em Benedito Ruy Barbosa

A atriz Solange Couto revelou já ter vivido uma situação inusitada com Benedito Ruy Barbosa, que morreu nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos. O caso ocorreu no início de sua carreira como atriz, após teste para a novela "Os imigrantes", de 1981.

"Tinham 18 moças quando eu cheguei e já fiquei irritada aí", recordou ela, em entrevista ao "Conversa com Bial", em 2025.

A artista disse ter perdido a paciência ao final do teste, achando que havia sido reprovada. "Quando eu desci a escada, xingando mesmo, xingando: 'Me fizeram de idiota de novo, essa cambada disso, filho desse, filho daquele'", afirmou.

Então, ao chegar ao camarim, ela foi surpreendida por Benedito. "Não tinha ninguém. Puxei o vestido e entra um sujeito aqui atrás. Só escuto a voz: 'Minha Biá! Achei a minha Biá [personagem]!'. Aí veio botar a mão no meu ombro, eu já virei aqui, ó! Sabe quem era? O autor", contou ela, aos risos.

Em outra entrevista, a ex-BBB revelou que a reação imediata foi dar uma "cotovelada" no autor, sem saber que era ele. "Dei uma cotovelada que não acertei. Aí, dei na cara!", disse ela em entrevista ao programa "Sensacional", em 2023.

No entanto, logo depois a atriz engatou um pedido de desculpas. "Ele disse: 'Calma, calma, escolhi você pra fazer minha novela. Sou o Benedito Ruy Barbosa'. Caí de joelhos pedindo perdão", lembrou ela.

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Benedito Ruy Barbosa estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, com complicações de insuficiência renal crônica. Ele tratava a doença havia três anos e já tinha um "histórico de reinternações", segundo os médicos.