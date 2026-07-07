Atriz da Globo desabafa sobre sobrecarga com 'jornada dupla'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Taís Araujo afirmou que tem enfrentado dificuldades para conciliar a rotina profissional com os cuidados dos filhos durante o período em que ela e o marido, Lázaro Ramos, estão envolvidos em trabalhos simultâneos.

Em uma transmissão ao vivo, nesta terça-feira (7/7), ela disse que a tentativa de equilibrar todas as responsabilidades costuma ser acompanhada por um sentimento de frustração.

"Fico o tempo inteiro tentando dar conta de tudo e o tempo inteiro frustrada por não dar conta de tudo", afirmou, ao comentar o nível de cobrança que faz de si mesma.

Segundo a atriz, a agenda do casal tem exigido uma divisão constante das tarefas relacionadas aos filhos. Enquanto ela está em cartaz em São Paulo com a peça "Mudando de pele", Lázaro participa das gravações da novela "A nobreza do amor".

Apesar de ambos estarem trabalhando, Taís diz que a logística familiar exige adaptações diárias.

Ela contou que avisou ao marido que não conseguiria assumir parte das demandas da casa e da escola das crianças porque também passa parte da semana fora.

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Ainda assim, afirmou acompanhar a rotina dos filhos pelo celular e brincou ao definir seu comportamento como "neurótico" em relação às responsabilidades da família.