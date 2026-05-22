Ator de ‘Eu, a patroa e as crianças’ tenta parecer cria e leva golpe no Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Andrew McFarlane, o Tony de “Eu, a patroa e as crianças”, viralizou nas redes sociais ao tentar se passar por carioca e levar um golpe durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. Segundo Andrew, um amigo sugeriu que ele tentasse parecer “menos gringo” para evitar pagar preços voltados a turistas.

Determinado a se misturar entre os brasileiros, o ator resolveu sair sozinho para comprar uma roupa “bem local”. Animado com a compra, Andrew apareceu diante das câmeras exibindo uma camiseta branca adquirida por R$ 200.

Convencido de que havia encontrado uma peça estilosa e tipicamente brasileira, ele mostrou a novidade aos seguidores. O detalhe é que a camiseta era, na verdade, um uniforme oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, usado por alunos da rede municipal de ensino.

“Agora sou brasileiro?”, perguntou o ator aos seguidores usando o novo look.

A publicação rapidamente viralizou e os comentários dos brasileiros entraram no clima da piada. “Roupa de colégio, 200 contos”, brincou um internauta. “Dei um grito com a camisa da escola municipal”, escreveu outra seguidora. “Nessa cidade, até quem não é do Rio de Janeiro é gringo”, ironizou um terceiro.

A visita de Andrew no país começou oficialmente no dia 7 de maio, quando o ator anunciou aos seguidores que viria ao Brasil e pediu sugestões de lugares para conhecer. “Estarei no Brasil em dois dias. Comentem abaixo quais lugares vocês acham que eu deveria visitar”, escreveu. A primeira parada foi em São Paulo.

O carinho do público brasileiro por Andrew McFarlane não é recente. Apesar de a série ter sido exibida originalmente entre 2001 e 2005, Eu, a Patroa e as Crianças continua extremamente popular no país, especialmente por causa das reprises e dos memes nas redes sociais.

O próprio ator já havia demonstrado surpresa com a dimensão da fanbase brasileira. Em 2024, ele publicou uma foto usando uma camiseta em homenagem ao Brasil e comemorou o crescimento repentino de seguidores brasileiros em seu Instagram.

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“Acabamos de atingir 200 mil seguidores aqui no Instagram, encantado com todo o apoio que vem do Brasil. Vocês todos são incríveis. Eu amo todos vocês”, escreveu na época.